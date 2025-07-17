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Ноги SOS: сосудистые звёздочки — это сигнал бедствия, который нельзя игнорировать

Врач Нечаев: сосудистые звёздочки на ногах — первые признаки серьёзных заболеваний
1:33
Здоровье

Сосудистые звездочки на ногах могут указывать на тромбоз глубоких вен или венозную недостаточность, сообщил врач — травматолог-ортопед и председатель правления ассоциации "Лига подиатрии" Владимир Нечаев.

Ноги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ноги

По его словам, сосудистые "звездочки" называются телеангиэктазией. Чаще всего они возникают при хронической венозной недостаточности или варикозной болезни ног. Примерно у половины пациентов с такими патологиями наблюдаются звездочки.

Нечаев пояснил, что механизм образования звездочек при варикозе связан с неправильной работой подошвенной и икроножной помпы. На это могут влиять:

  • малоподвижный образ жизни,
  • длительное стояние на ногах,
  • болезни мышц, сухожилий, нервов или суставов,
  • избыточный вес.

Эти причины которые снижают активность икроножных и камбаловидных мышц, что приводит к хронической венозной недостаточности и тромбозу глубоких вен, пишет Газета.Ru.

В качестве профилактических мер врач рекомендует нормализовать вес, уровень физической нагрузки, тренировать мышцы ног и всего тела, следить за артериальным давлением, отказаться от вредных привычек и избегать переохлаждения и высоких температур.

Нечаев также советует при обнаружении телеангиэктазии проанализировать наличие факторов риска, таких как количество беременностей и родов, образ жизни, и обратиться к флебологу для полного обследования.

Уточнения

Телеангиэктази́я — стойкое расширение мелких сосудов кожи[уточнить] (артериол, венул, капилляров) невоспалительной природы, проявляющееся сосудистыми звёздочками или сеточками. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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