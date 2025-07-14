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Опасная мода или лайфхак? Что дает кофе, если применять его через клизму

Врач Орлов: кофейные клизмы могут быть опасны при аритмии и остеопорозе
2:26
Здоровье

Кофейные клизмы могут быть полезны только в одном случае — при атоническом запоре. О пользе и вреде популярной в соцсетях процедуре Pravda.Ru рассказал врач-невролог, рефлексотерапевт Игорь Орлов.

Клизма
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клизма

Кофейная клизма — процедура, получившая новую волну популярности благодаря блогерам, однако используется она уже давно, подчеркнул специалист.

Он отметил, что сам принцип клизм известен давно и используется как в быту, так и в медицинских учреждениях, где применяется метод гидроколонотерапии. В случае кофейной клизмы используется именно кофе, который вводится в толстый кишечник.

По его словам, кофеин и другие вещества всасываются через прямую кишку и оказывают бодрящий эффект, схожий с эффектом от чашки кофе. Также кофеин стимулирует перистальтику кишечника.

"Если кофе мы употребляем в пищу как обычно, он хорошо желчегонным эффектом обладает, и также кофеин стимулирует перистальтику кишечника", — пояснил Орлов.

Он добавил, что при отсутствии противопоказаний, процедура может быть допустимой.

Тем не менее, эксперт предупредил о возможных рисках и ограничениях.

"Во-первых, это индивидуальная непереносимость, аллергия, — это раз. Дальше, если у человека повышенное давление, нарушение ритма сердца — при аритмии нельзя", — подчеркнул Орлов.

Он добавил, что кофейные клизмы противопоказаны при варикозном расширении вен нижних конечностей, судорогах и остеопорозе, поскольку кофеин вымывает кальций из костей.

Единственным медицинским показанием для кофейной клизмы специалист назвал атонический запор.

"Это единственное показание, когда его можно использовать", — сообщил Орлов.

Он также обратил внимание на то, что кофе может вызывать аллергию, поэтому перед процедурой необходимо убедиться в отсутствии чувствительности к продукту.

Кроме того, врач напомнил, что кофеин используется и в других целях, в частности — в косметологии и пищевых добавках.

"Кофеин входит в состав пищевых добавок для сжигания жира. Он не является липолитиком, но его используют в мезотерапии, вводят подкожно для такого липолитического эффекта", — отметил эксперт.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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