Рацион без мяса может быть богаче и полезнее — если знаете, на что обратить внимание

Веганство до сих пор вызывает у многих недоумение или даже страх. Представить жизнь без мяса, рыбы и молочных продуктов — для большинства сложно. Но те, кто всё же выбирает растительную диету, часто выглядят моложе своих сверстников и чувствуют себя энергичнее. Почему так происходит?
Существует миф: без мяса человек не выживет. На самом деле, при термической обработке — особенно при жарке и приготовлении на открытом огне — в мясе образуются токсичные соединения. Некоторые из них связаны с ускорением процессов старения и даже риском развития онкологии.
И это не значит, что мясо вредно само по себе. Вопрос в частоте, способе приготовления и количестве.
Фрукты, овощи, ягоды, зелень — всё это богатейшие источники антиоксидантов, витаминов и фитонутриентов. Растительный рацион, вопреки стереотипам, часто оказывается более разнообразным, чем "традиционное питание".
Кожа дольше сохраняет упругость
Меньше воспалений и окислительного стресса
Работа кишечника и обмен веществ — стабильнее
Всё это в комплексе замедляет биологическое старение.
Веганы — одни из тех, кто реально вникает в состав продуктов, изучает нутриенты и учится строить рацион на уровне, о котором многие даже не задумываются. Такой подход делает питание более продуманным и сбалансированным, а значит — эффективным.
Они читают этикетки, проверяют состав и понимают, как получить белок, железо, омегу-3 и В12 из растительных источников или добавок — без паники и фанатизма.
Вега́нство - образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.
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