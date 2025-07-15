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Рацион без мяса может быть богаче и полезнее — если знаете, на что обратить внимание

Веганы чаще осознанно подходят к составлению рациона и читают составы продуктов
1:53
Здоровье

Веганство до сих пор вызывает у многих недоумение или даже страх. Представить жизнь без мяса, рыбы и молочных продуктов — для большинства сложно. Но те, кто всё же выбирает растительную диету, часто выглядят моложе своих сверстников и чувствуют себя энергичнее. Почему так происходит?

Питание
Фото: https://i.pinimg.com/736x/9c/b9/21/9cb9216afb28cdf229e2f84e01a6d2c6.jpg
Питание

Мясо: не единственный источник силы

Существует миф: без мяса человек не выживет. На самом деле, при термической обработке — особенно при жарке и приготовлении на открытом огне — в мясе образуются токсичные соединения. Некоторые из них связаны с ускорением процессов старения и даже риском развития онкологии.

И это не значит, что мясо вредно само по себе. Вопрос в частоте, способе приготовления и количестве.

Сила растительной пищи

Фрукты, овощи, ягоды, зелень — всё это богатейшие источники антиоксидантов, витаминов и фитонутриентов. Растительный рацион, вопреки стереотипам, часто оказывается более разнообразным, чем "традиционное питание".

  • Кожа дольше сохраняет упругость

  • Меньше воспалений и окислительного стресса

  • Работа кишечника и обмен веществ — стабильнее

Всё это в комплексе замедляет биологическое старение.

Осознанный подход

Веганы — одни из тех, кто реально вникает в состав продуктов, изучает нутриенты и учится строить рацион на уровне, о котором многие даже не задумываются. Такой подход делает питание более продуманным и сбалансированным, а значит — эффективным.

Они читают этикетки, проверяют состав и понимают, как получить белок, железо, омегу-3 и В12 из растительных источников или добавок — без паники и фанатизма.

Уточнения

Вега́нство - образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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