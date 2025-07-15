Ошибка, которую совершают многие в поиске детокса — она не даёт результата

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Врачи рекомендуют клетчатку как безопасный способ поддержания пищеварения
1:34
Здоровье

Интерес к "очищению организма" не утихает — особенно в теме пищеварения. Многие сторонники альтернативной медицины прибегают к методам типа гидроколонотерапии - промыванию кишечника с помощью большого объёма жидкости. Такую процедуру называют ещё гидротерапией или ирригацией. Однако на сегодняшний день нет научных доказательств, что она действительно помогает. Если вы хотите поддержать здоровье кишечника — лучше выбрать более мягкие и доказанные способы.

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Фото: chadgpt is licensed under Free More info
салат летний

Добавьте клетчатку в рацион

Продукты с клетчаткой — первое, что стоит включить:

  • овощи и фрукты

  • отруби

  • цельнозерновой хлеб

  • бобовые

Клетчатка увеличивает объём каловых масс, делает стул мягче и стимулирует регулярную перистальтику.

  • Растворимые волокна служат пищей для полезной микрофлоры

  • Нерастворимые помогают облегчить выведение отходов

Двигайтесь больше

Физическая активность активизирует кровообращение и метаболизм, стимулирует работу кишечника.

Если мучают запоры — начните с прогулок, добавьте пробежки, йогу или любые виды аэробных нагрузок.

Настройте режим

Нерегулярный график, стресс, недосып — всё это влияет на пищеварение. Результат — запоры и дискомфорт.

  • Постарайтесь вставать и ложиться в одно и то же время

  • Найдите удобное время для посещения туалета, чтобы выработался ритм

  • Добавьте в день паузы на отдых, даже короткие — они помогают снять внутреннее напряжение

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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