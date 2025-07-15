Ошибка, которую совершают многие в поиске детокса — она не даёт результата

Интерес к "очищению организма" не утихает — особенно в теме пищеварения. Многие сторонники альтернативной медицины прибегают к методам типа гидроколонотерапии - промыванию кишечника с помощью большого объёма жидкости. Такую процедуру называют ещё гидротерапией или ирригацией. Однако на сегодняшний день нет научных доказательств, что она действительно помогает. Если вы хотите поддержать здоровье кишечника — лучше выбрать более мягкие и доказанные способы.
Продукты с клетчаткой — первое, что стоит включить:
овощи и фрукты
отруби
цельнозерновой хлеб
бобовые
Клетчатка увеличивает объём каловых масс, делает стул мягче и стимулирует регулярную перистальтику.
Растворимые волокна служат пищей для полезной микрофлоры
Нерастворимые помогают облегчить выведение отходов
Физическая активность активизирует кровообращение и метаболизм, стимулирует работу кишечника.
Если мучают запоры — начните с прогулок, добавьте пробежки, йогу или любые виды аэробных нагрузок.
Нерегулярный график, стресс, недосып — всё это влияет на пищеварение. Результат — запоры и дискомфорт.
Постарайтесь вставать и ложиться в одно и то же время
Найдите удобное время для посещения туалета, чтобы выработался ритм
Добавьте в день паузы на отдых, даже короткие — они помогают снять внутреннее напряжение
Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.
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