Ошибка, которую совершают многие в поиске детокса — она не даёт результата

Врачи рекомендуют клетчатку как безопасный способ поддержания пищеварения

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Интерес к "очищению организма" не утихает — особенно в теме пищеварения. Многие сторонники альтернативной медицины прибегают к методам типа гидроколонотерапии - промыванию кишечника с помощью большого объёма жидкости. Такую процедуру называют ещё гидротерапией или ирригацией. Однако на сегодняшний день нет научных доказательств, что она действительно помогает. Если вы хотите поддержать здоровье кишечника — лучше выбрать более мягкие и доказанные способы.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info салат летний

Добавьте клетчатку в рацион

Продукты с клетчаткой — первое, что стоит включить:

овощи и фрукты

отруби

цельнозерновой хлеб

бобовые

Клетчатка увеличивает объём каловых масс, делает стул мягче и стимулирует регулярную перистальтику.

Растворимые волокна служат пищей для полезной микрофлоры

Нерастворимые помогают облегчить выведение отходов

Двигайтесь больше

Физическая активность активизирует кровообращение и метаболизм, стимулирует работу кишечника.

Если мучают запоры — начните с прогулок, добавьте пробежки, йогу или любые виды аэробных нагрузок.

Настройте режим

Нерегулярный график, стресс, недосып — всё это влияет на пищеварение. Результат — запоры и дискомфорт.

Постарайтесь вставать и ложиться в одно и то же время

Найдите удобное время для посещения туалета , чтобы выработался ритм

Добавьте в день паузы на отдых, даже короткие — они помогают снять внутреннее напряжение

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка - наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой.

