Даже молодое лицо теряет форму, если вы сидите вот так — и это исправляется

Обычно мы заботимся о спине и шее, когда долго сидим за компьютером или смартфоном. Но есть ещё одна зона, на которую незаметно влияет наша осанка — нижняя часть лица. Да, привычка смотреть вниз может изменить контур подбородка и даже добавить лицу "тяжести".
Когда вы регулярно наклоняете голову вниз — к экрану ноутбука, телефону или книге — подбородок приближается к шее. Мышцы передней части шеи, включая платизму, остаются в укороченном положении, не получая растяжения.
Это ведёт к:
потере тонуса
формированию поперечных складок на шее
менее чёткому углу между подбородком и шеей
Со временем появляется тот самый "мягкий" контур, который трудно убрать кремами.
Лифтинг-средства и массажёры могут быть полезны, но не решают причину - привычку опускать голову. Без изменения положения гравитация делает своё дело, а мышцы продолжают слабо работать.
Поднимите ноутбук на уровень глаз с помощью подставки или стопки книг
Монитор должен быть установлен так, чтобы верхняя треть экрана находилась на уровне взгляда
При чтении или переписке держите экран выше, чтобы шея оставалась прямой
Раз в 30-40 минут делайте простое движение:
Медленно запрокиньте голову назад, посмотрите в потолок
Задержитесь на 5 секунд, вернитесь в нейтральное положение
Повторите 2-3 раза
Это мягко растягивает переднюю поверхность шеи и улучшает тонус.
Не используйте слишком высокие подушки, которые поджимают подбородок
Расправляйте плечи
Вытягивайте макушку вверх
Не позволяйте голове выдвигаться вперёд
Эти мелкие действия, встроенные в повседневность, работают не хуже косметических процедур. Не разово — а каждый день.
Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.
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