Даже молодое лицо теряет форму, если вы сидите вот так — и это исправляется

Плохая осанка формирует двойной подбородок — причины и профилактика

2:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Обычно мы заботимся о спине и шее, когда долго сидим за компьютером или смартфоном. Но есть ещё одна зона, на которую незаметно влияет наша осанка — нижняя часть лица. Да, привычка смотреть вниз может изменить контур подбородка и даже добавить лицу "тяжести".

Фото: unsplash.com by Courtney Recker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Руки на клавиатуре

Как поза влияет на форму лица

Когда вы регулярно наклоняете голову вниз — к экрану ноутбука, телефону или книге — подбородок приближается к шее. Мышцы передней части шеи, включая платизму, остаются в укороченном положении, не получая растяжения.

Это ведёт к:

потере тонуса

формированию поперечных складок на шее

менее чёткому углу между подбородком и шеей

Со временем появляется тот самый "мягкий" контур, который трудно убрать кремами.

Почему кремы не работают

Лифтинг-средства и массажёры могут быть полезны, но не решают причину - привычку опускать голову. Без изменения положения гравитация делает своё дело, а мышцы продолжают слабо работать.

Что делать: пошаговые действия

1. Измените положение экрана

Поднимите ноутбук на уровень глаз с помощью подставки или стопки книг

Монитор должен быть установлен так, чтобы верхняя треть экрана находилась на уровне взгляда

2. Поднимайте телефон, а не голову опускайте

При чтении или переписке держите экран выше, чтобы шея оставалась прямой

3. Упражнение для шеи

Раз в 30-40 минут делайте простое движение:

Медленно запрокиньте голову назад, посмотрите в потолок

Задержитесь на 5 секунд, вернитесь в нейтральное положение

Повторите 2-3 раза

Это мягко растягивает переднюю поверхность шеи и улучшает тонус.

4. Следите за подушкой

Не используйте слишком высокие подушки, которые поджимают подбородок

5. Осанка — основа

Расправляйте плечи

Вытягивайте макушку вверх

Не позволяйте голове выдвигаться вперёд

Эти мелкие действия, встроенные в повседневность, работают не хуже косметических процедур. Не разово — а каждый день.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

