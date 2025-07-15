Даже молодое лицо теряет форму, если вы сидите вот так — и это исправляется

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Плохая осанка формирует двойной подбородок — причины и профилактика
2:16
Здоровье

Обычно мы заботимся о спине и шее, когда долго сидим за компьютером или смартфоном. Но есть ещё одна зона, на которую незаметно влияет наша осанка — нижняя часть лица. Да, привычка смотреть вниз может изменить контур подбородка и даже добавить лицу "тяжести".

Руки на клавиатуре
Фото: unsplash.com by Courtney Recker, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Руки на клавиатуре

Как поза влияет на форму лица

Когда вы регулярно наклоняете голову вниз — к экрану ноутбука, телефону или книге — подбородок приближается к шее. Мышцы передней части шеи, включая платизму, остаются в укороченном положении, не получая растяжения.

Это ведёт к:

  • потере тонуса

  • формированию поперечных складок на шее

  • менее чёткому углу между подбородком и шеей

Со временем появляется тот самый "мягкий" контур, который трудно убрать кремами.

Почему кремы не работают

Лифтинг-средства и массажёры могут быть полезны, но не решают причину - привычку опускать голову. Без изменения положения гравитация делает своё дело, а мышцы продолжают слабо работать.

Что делать: пошаговые действия

1. Измените положение экрана

  • Поднимите ноутбук на уровень глаз с помощью подставки или стопки книг

  • Монитор должен быть установлен так, чтобы верхняя треть экрана находилась на уровне взгляда

2. Поднимайте телефон, а не голову опускайте

  • При чтении или переписке держите экран выше, чтобы шея оставалась прямой

3. Упражнение для шеи

Раз в 30-40 минут делайте простое движение:

  • Медленно запрокиньте голову назад, посмотрите в потолок

  • Задержитесь на 5 секунд, вернитесь в нейтральное положение

  • Повторите 2-3 раза

Это мягко растягивает переднюю поверхность шеи и улучшает тонус.

4. Следите за подушкой

  • Не используйте слишком высокие подушки, которые поджимают подбородок

5. Осанка — основа

  • Расправляйте плечи

  • Вытягивайте макушку вверх

  • Не позволяйте голове выдвигаться вперёд

Эти мелкие действия, встроенные в повседневность, работают не хуже косметических процедур. Не разово — а каждый день.

Уточнения

Подборо́док - самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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