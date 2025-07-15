Спешка после тренировки может быть лишней — вот почему вы можете расслабиться

Мышцы сохраняют чувствительность к белку до 24–48 часов после физнагрузки

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вы только что закончили тяжёлую тренировку: мышцы напряжены, пот стекает ручьями. И вот в голове всплывает тревожная мысль: нужно срочно выпить протеин! Иначе всё зря, мышцы не вырастут, а прогресс пропадёт.

Но это — один из самых устойчивых мифов в мире фитнеса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белковые продукты

Что такое анаболическое окно

Идея звучит логично: тренировка повреждает мышечные волокна, и для их восстановления нужен быстрый белок. В течение 30-60 минут после тренировки — якобы тот самый "золотой час", когда нужно срочно съесть куриную грудку или выпить коктейль.

Но что говорит наука?

Исследования: окно гораздо шире

Современные исследования показывают: мышцы остаются чувствительными к белку несколько часов после тренировки, а у некоторых — даже до 24-48 часов. Это значит, что важнее не момент, а общее количество белка за день.

Если вы регулярно потребляете достаточное количество качественного белка, организм сам возьмёт то, что ему нужно, для восстановления и роста.

Когда действительно важно поесть после тренировки

Если вы тренировались на голодный желудок или провели долгую и интенсивную сессию, приём пищи после занятия действительно важен — чтобы восполнить энергию и запустить процессы восстановления.

Но даже в этом случае — не нужно бежать с шейкером в раздевалке. Примите душ, доберитесь домой, поешьте в течение пары часов — этого более чем достаточно.

Что действительно имеет значение

Общий суточный белок : ориентируйтесь на 1.6-2.2 г на кг массы тела

Равномерное распределение : лучше съедать 20-40 г белка за один приём , чем пытаться догонять всё в конце дня

Качество источников : мясо, яйца, рыба, молочные продукты, соя, бобовые

Сон и восстановление: не менее важны, чем питание

Главное — системность, а не спринт к шейкеру. Мышцы растут не за 60 минут, а за недели и месяцы стабильной работы.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

