Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночные ящерицы пережили удар астероида Чиксулуб в зоне удара
Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть
Эта декоративная садовая культура может повредить дом
Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню
Красное вино и больше прогулок: 103-летняя британка рассказала, что ей помогает жить долго
Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа
Первая причина, почему йога не приносит желаемых результатов
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход

Спешка после тренировки может быть лишней — вот почему вы можете расслабиться

Мышцы сохраняют чувствительность к белку до 24–48 часов после физнагрузки
2:13
Здоровье

Вы только что закончили тяжёлую тренировку: мышцы напряжены, пот стекает ручьями. И вот в голове всплывает тревожная мысль: нужно срочно выпить протеин! Иначе всё зря, мышцы не вырастут, а прогресс пропадёт.
Но это — один из самых устойчивых мифов в мире фитнеса.

Белковые продукты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белковые продукты

Что такое анаболическое окно

Идея звучит логично: тренировка повреждает мышечные волокна, и для их восстановления нужен быстрый белок. В течение 30-60 минут после тренировки — якобы тот самый "золотой час", когда нужно срочно съесть куриную грудку или выпить коктейль.

Но что говорит наука?

Исследования: окно гораздо шире

Современные исследования показывают: мышцы остаются чувствительными к белку несколько часов после тренировки, а у некоторых — даже до 24-48 часов. Это значит, что важнее не момент, а общее количество белка за день.

Если вы регулярно потребляете достаточное количество качественного белка, организм сам возьмёт то, что ему нужно, для восстановления и роста.

Когда действительно важно поесть после тренировки

Если вы тренировались на голодный желудок или провели долгую и интенсивную сессию, приём пищи после занятия действительно важен — чтобы восполнить энергию и запустить процессы восстановления.

Но даже в этом случае — не нужно бежать с шейкером в раздевалке. Примите душ, доберитесь домой, поешьте в течение пары часов — этого более чем достаточно.

Что действительно имеет значение

  • Общий суточный белок: ориентируйтесь на 1.6-2.2 г на кг массы тела

  • Равномерное распределение: лучше съедать 20-40 г белка за один приём, чем пытаться догонять всё в конце дня

  • Качество источников: мясо, яйца, рыба, молочные продукты, соя, бобовые

  • Сон и восстановление: не менее важны, чем питание

Главное — системность, а не спринт к шейкеру. Мышцы растут не за 60 минут, а за недели и месяцы стабильной работы.

Уточнения

Белки́ - высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей
Домашние животные
Канадские зоологи зафиксировали: белые медведи избегают прямых атак на моржей Аудио 
Мастера отмечают связь запаха из стиралки с накоплением грязи под манжетой
Недвижимость
Мастера отмечают связь запаха из стиралки с накоплением грязи под манжетой Аудио 
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине
Экономика и бизнес
Трамп пригрозил пошлинами 100% против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход
Журналистка Мадонна Мур рассказала о срыве интервью с Марго Овсянниковой
Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
Как предотвратить падение гладиолусов
Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.