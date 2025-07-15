Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экзопланета пряталась прямо под носом: астрономы нашли планету, которую нельзя увидеть
Эта декоративная садовая культура может повредить дом
Джастину Биберу посоветовали послушать русскую блатную песню
Красное вино и больше прогулок: 103-летняя британка рассказала, что ей помогает жить долго
Виды теплиц для дачи: особенности конструкций, материалов и монтажа
Первая причина, почему йога не приносит желаемых результатов
Мышцы сохраняют чувствительность к белку до 24–48 часов после физнагрузки
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход

Один зелёный напиток может заменить полдня диеты — если в нём есть этот компонент

Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
1:57
Здоровье

Жить в мегаполисе — значит ежедневно вдыхать выхлопы, сталкиваться со стрессом и питаться не идеально. Но у природы есть ответ — продукты, которые мягко очищают организм, поддерживают иммунитет и улучшают пищеварение. И не нужно никаких жёстких диет — всё вкусно, доступно и просто.

Сок сельдерея
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Сок сельдерея

Зеленые смузи: детокс в стакане

Эти яркие напитки давно стали символом ЗОЖ. Основа — листья шпината, кейла или петрушки, плюс фрукты, вода или растительное молоко. Для сытости добавляют семена чиа или льна.

Что дают зелёные смузи:

  • Хлорофилл из листьев выводит токсины и поддерживает печень

  • Высокое содержание воды помогает поддерживать гидратацию

  • Клетчатка нормализует пищеварение и даёт чувство лёгкости

  • Омега-3 из семян - противовоспалительный бонус

Смузи можно пить на завтрак, после тренировки или просто как перекус.

Имбирь: пряный детокс

Имбирь — не только специя, но и настоящая аптечка в корне. Его можно добавлять в чай, смузи или даже просто жевать.

Польза имбиря:

  • Стимулирует выработку пищеварительных ферментов

  • Содержит гингерол - природное противовоспалительное соединение

  • Богат антиоксидантами, которые укрепляют иммунитет

Хороший способ включить имбирь — сделать чай с лимоном и мёдом. Он не только согревает, но и очищает.

Лимон: кислота, которая восстанавливает баланс

Этот цитрус — главный помощник печени. Он запускает очищение мягко и эффективно.

Что делает лимон:

  • Активирует работу печени

  • Обладает алкализирующим эффектом, несмотря на кислый вкус

  • Улучшает пищеварение и снижает риск вздутия и тяжести

Стакан тёплой воды с лимоном по утрам — простая и полезная привычка.

Уточнения

Шла́ки в органи́зме - псевдонаучный термин, распространённый в альтернативной медицине, обозначающий вредные вещества из пищи и окружающей среды, накапливаемые в организме.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru
Авто
Владельцы подтвердили выносливость культовых моделей Toyota, Honda и Subaru Аудио 
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы
Еда и рецепты
Шеф Джорджио Локателли назвал йогуртовое тесто революцией в приготовлении пиццы Аудио 
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Наука и техника
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века Аудио 
Популярное
Врач рассказал, какое варенье считается самым полезным

Врач перечислил самые полезные виды варенья и дал советы по приготовлению.

Сырой метод и меньше сахара: вот как готовить варенье, чтобы оно было действительно полезным
Археологи в Швеции нашли старейший карвелл-корабль XV века
Он не должен был сохраниться: у берегов Швеции нашли уникальный корабль-призрак XV века
Он светится, откладывает яйца и бьёт ядом — существо, которому 187 миллионов лет
Россия предупредила Запад о свободе судоходства в Балтийском море
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Любовь с компрессией: почему дизель — не для всех, но те, кто понял, уже не меняют
Этот летний рецепт кабачковых оладий влюбляет с первого укуса: секрет в одном добавлении
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Вкус детства в банке: кабачковая икра по ГОСТу в домашних условиях — не отличишь от той самой
Последние материалы
Японский серау: особенности внешности и биологии редкого млекопитающего
Скорость движения 90 км/ч показала минимальный расход
Журналистка Мадонна Мур рассказала о срыве интервью с Марго Овсянниковой
Печенье с шоколадной крошкой: инновационный подход к классическому лакомству
Правила поведения в ирландских пабах: что учесть, чтобы не попасть в неловкую ситуацию
Археологические открытия в Волжском: доказательства нелегкой жизни знати
Как предотвратить падение гладиолусов
Прокачайте грудь без гантелей: откройте секреты эффективных тренировок
Диетологи советуют сочетать лимон, имбирь и зелень для комплексного очищения
Нерест хариуса: стартует уникальная кампания Енисейского филиала Главрыбвода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.