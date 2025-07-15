Ошибка, которую совершают почти все: выбирают пасту по бренду, а не по составу

Выбор зубной пасты кажется делом простым: красивая упаковка, знакомый бренд, приятный вкус — и в корзину. Но в составе многих популярных паст до сих пор встречаются вещества, которые могут навредить не только ротовой полости, но и всему организму.
Вот три ингредиента, которых не должно быть в составе качественной зубной пасты.
Когда-то этот антибактериальный компонент добавляли в пасты для борьбы с микробами. Но позже выяснилось, что он может:
нарушать гормональный баланс
вызывать раздражение слизистой
способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам
Во многих странах триклозан уже запрещён в косметике — но остаточно встречается в некоторых формулах.
Именно он отвечает за густую пену при чистке зубов. Но у этого эффекта есть цена:
раздражение десен
сухость слизистой
повреждение защитного барьера ротовой полости
Особенно нежелателен при повышенной чувствительности или склонности к стоматиту.
Консерванты, которые продлевают срок хранения продукта. Однако:
могут накапливаться в тканях
считаются потенциальными нарушителями гормонального фона
связаны с риском аллергии и эндокринных сбоев
Ищите на упаковке чёткий и прозрачный состав. Отдавайте предпочтение формулам:
без агрессивных ПАВ и консервантов
с натуральными экстрактами (ромашка, шалфей, зелёный чай)
с фтором — в умеренной и безопасной дозировке
Если паста содержит экстракты, но пенится слабо — это скорее плюс, чем минус.
Экстра́кт - концентрированное вещество, извлечённое из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения, представляющее собой подвижные, вязкие жидкости или сухие массы.
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