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Ошибка, которую совершают почти все: выбирают пасту по бренду, а не по составу

Эксперты рекомендуют выбирать зубные пасты с натуральными экстрактами
1:46
Здоровье

Выбор зубной пасты кажется делом простым: красивая упаковка, знакомый бренд, приятный вкус — и в корзину. Но в составе многих популярных паст до сих пор встречаются вещества, которые могут навредить не только ротовой полости, но и всему организму.

Девушка чистит зубы
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка чистит зубы

Какие компоненты стоит исключить

Вот три ингредиента, которых не должно быть в составе качественной зубной пасты.

1. Триклозан

Когда-то этот антибактериальный компонент добавляли в пасты для борьбы с микробами. Но позже выяснилось, что он может:

  • нарушать гормональный баланс

  • вызывать раздражение слизистой

  • способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам

Во многих странах триклозан уже запрещён в косметике — но остаточно встречается в некоторых формулах.

2. Лаурилсульфат натрия (SLS)

Именно он отвечает за густую пену при чистке зубов. Но у этого эффекта есть цена:

  • раздражение десен

  • сухость слизистой

  • повреждение защитного барьера ротовой полости

Особенно нежелателен при повышенной чувствительности или склонности к стоматиту.

3. Парабены

Консерванты, которые продлевают срок хранения продукта. Однако:

  • могут накапливаться в тканях

  • считаются потенциальными нарушителями гормонального фона

  • связаны с риском аллергии и эндокринных сбоев

Как выбрать пасту без вреда

Ищите на упаковке чёткий и прозрачный состав. Отдавайте предпочтение формулам:

  • без агрессивных ПАВ и консервантов

  • с натуральными экстрактами (ромашка, шалфей, зелёный чай)

  • с фтором — в умеренной и безопасной дозировке

Если паста содержит экстракты, но пенится слабо — это скорее плюс, чем минус.

Уточнения

Экстра́кт - концентрированное вещество, извлечённое из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения, представляющее собой подвижные, вязкие жидкости или сухие массы.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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