Ошибка, которую совершают почти все: выбирают пасту по бренду, а не по составу

Эксперты рекомендуют выбирать зубные пасты с натуральными экстрактами

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выбор зубной пасты кажется делом простым: красивая упаковка, знакомый бренд, приятный вкус — и в корзину. Но в составе многих популярных паст до сих пор встречаются вещества, которые могут навредить не только ротовой полости, но и всему организму.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка чистит зубы

Какие компоненты стоит исключить

Вот три ингредиента, которых не должно быть в составе качественной зубной пасты.

1. Триклозан

Когда-то этот антибактериальный компонент добавляли в пасты для борьбы с микробами. Но позже выяснилось, что он может:

нарушать гормональный баланс

вызывать раздражение слизистой

способствовать устойчивости бактерий к антибиотикам

Во многих странах триклозан уже запрещён в косметике — но остаточно встречается в некоторых формулах.

2. Лаурилсульфат натрия (SLS)

Именно он отвечает за густую пену при чистке зубов. Но у этого эффекта есть цена:

раздражение десен

сухость слизистой

повреждение защитного барьера ротовой полости

Особенно нежелателен при повышенной чувствительности или склонности к стоматиту.

3. Парабены

Консерванты, которые продлевают срок хранения продукта. Однако:

могут накапливаться в тканях

считаются потенциальными нарушителями гормонального фона

связаны с риском аллергии и эндокринных сбоев

Как выбрать пасту без вреда

Ищите на упаковке чёткий и прозрачный состав. Отдавайте предпочтение формулам:

без агрессивных ПАВ и консервантов

с натуральными экстрактами (ромашка, шалфей, зелёный чай)

с фтором — в умеренной и безопасной дозировке

Если паста содержит экстракты, но пенится слабо — это скорее плюс, чем минус.

Уточнения

Экстра́кт - концентрированное вещество, извлечённое из лекарственного растительного сырья или сырья животного происхождения, представляющее собой подвижные, вязкие жидкости или сухие массы.

