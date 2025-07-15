Один продукт спасает сердце, другой — зрение. Но вместе они работают идеально

Авокадо и оливки — два продукта, которые часто встречаются в здоровом рационе. На первый взгляд они похожи: богаты жирами, полезны для сердца и пищеварения. Но на деле каждый из них даёт организму нечто уникальное.
Авокадо — маслянистый фрукт, настоящий источник калия. Его в нём больше, чем в бананах. Калий помогает регулировать давление, поддерживать работу сердца и мышц.
Также в составе:
витамин K — для костей и свёртываемости крови
витамин C — для иммунитета
витамин E — защита клеток
фолиевая кислота — особенно важна для женщин
Авокадо содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение, и жиры, способствующие усвоению других витаминов.
Оливки чаще всего едят в консервированном виде, а оливковое масло — особенно экстра вирджин (EVOO) - основа средиземноморской диеты. В их составе — мощные антиоксиданты:
олеокантал - действует как натуральный противовоспалительный агент, похожий на ибупрофен
олеуропеин - укрепляет сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина
Также в оливках:
витамин E
железо
медь
кальций
Главный минус — высокое содержание соли в консервированных оливках. Для сравнения: авокадо почти не содержит натрия.
Нет нужды выбирать — лучше включить оба продукта в рацион. Авокадо лидирует по содержанию калия и витамина K, а оливковое масло — незаменимо для борьбы с воспалением и здоровья сосудов.
Добавляйте авокадо в тосты и салаты, заправляйте блюда оливковым маслом — вместе они создают идеальный баланс.
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