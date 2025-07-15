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Один продукт спасает сердце, другой — зрение. Но вместе они работают идеально

Авокадо содержит больше калия, чем банан, и поддерживает работу сердца
1:52
Здоровье

Авокадо и оливки — два продукта, которые часто встречаются в здоровом рационе. На первый взгляд они похожи: богаты жирами, полезны для сердца и пищеварения. Но на деле каждый из них даёт организму нечто уникальное.

Запечённое авокадо с яйцом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запечённое авокадо с яйцом

Что даёт организму авокадо

Авокадо — маслянистый фрукт, настоящий источник калия. Его в нём больше, чем в бананах. Калий помогает регулировать давление, поддерживать работу сердца и мышц.

Также в составе:

  • витамин K — для костей и свёртываемости крови

  • витамин C — для иммунитета

  • витамин E — защита клеток

  • фолиевая кислота — особенно важна для женщин

Авокадо содержит много клетчатки, которая улучшает пищеварение, и жиры, способствующие усвоению других витаминов.

Чем полезны оливки и оливковое масло

Оливки чаще всего едят в консервированном виде, а оливковое масло — особенно экстра вирджин (EVOO) - основа средиземноморской диеты. В их составе — мощные антиоксиданты:

  • олеокантал - действует как натуральный противовоспалительный агент, похожий на ибупрофен

  • олеуропеин - укрепляет сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина

Также в оливках:

  • витамин E

  • железо

  • медь

  • кальций

Главный минус — высокое содержание соли в консервированных оливках. Для сравнения: авокадо почти не содержит натрия.

Что выбрать: авокадо или оливки

Нет нужды выбирать — лучше включить оба продукта в рацион. Авокадо лидирует по содержанию калия и витамина K, а оливковое масло — незаменимо для борьбы с воспалением и здоровья сосудов.

Добавляйте авокадо в тосты и салаты, заправляйте блюда оливковым маслом — вместе они создают идеальный баланс.

Уточнения

Оли́ва европе́йская - вечнозелёное субтропическое дерево.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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