Ночной привычка, которая ворует у вас сон и подкидывает проблем здоровью — неожиданные причины

Как искусственное освещение в темноте меняет гормоны и биоритмы

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большинство из нас имеют одну очень опасную ночную привычку, о которой редко задумываются. Из-за неё возникают проблемы со сном, депрессия, ожирение, диабет и даже рак.

Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian Девушка спит

Многие люди повторяют эту ошибку каждую ночь

Речь идёт об искусственном ночном освещении и о том, как чрезмерное его влияние отражается на здоровье человека. Эта вредная привычка может стать причиной серьёзных проблем. Она уже много лет изучает влияние ночного искусственного света на организм.

Чрезмерное освещение в ночное время приводит к сбою циркадных ритмов. Также исследования подтверждают, что искусственный свет ночью может вызывать или усугублять хронические болезни — гипертонию и диабет.

Причина в том, что многие функции нашего организма — включая выработку гормонов — регулируются сменой дня и ночи. Когда ночью светло, а должно быть темно, нарушается естественный биоритм, что негативно влияет на эндокринную систему.

Кроме того, свет ночью сильно напрягает глаза.

"Даже когда человек спит, зрительные стимулы могут запускать процессы, мешающие восстановлению организма", — отмечают специалисты.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

