Как арбуз влияет на сердце, кожу и сон: раскрываем 7 причин есть его ежедневно

7 причин есть арбуз каждый день: польза для здоровья

2:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Арбуз — это не только освежающий и вкусный летний фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Он состоит преимущественно из воды (около 90%), что делает его отличным помощником в поддержании водного баланса организма, особенно в жаркие дни.

Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка ест арбуз

Преимущества ежедневного употребления арбуза:

Утоляет жажду. Благодаря высокому содержанию воды, арбуз прекрасно утоляет жажду и помогает поддерживать оптимальный уровень гидратации. Способствует похудению. Арбуз богат клетчаткой, которая создает ощущение сытости, не перегружая желудок. При этом он низкокалорийный и содержит витамины С, B6, A и калий, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за своим весом, сообщает gotvach.bg. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Ликопин, содержащийся в арбузе, снижает уровень холестерина и защищает сердце. Калий также способствует нормализации артериального давления и поддерживает здоровье нервной системы. Улучшает иммунитет. Витамины A и C укрепляют иммунную систему, а витамин B6 помогает организму расщеплять белки и улучшает общее самочувствие. Положительно влияет на кожу. Арбуз способствует выработке коллагена, что улучшает состояние кожи, замедляет процессы старения и ускоряет заживление ран. Поддерживает нервную систему и улучшает сон. Магний, содержащийся в арбузе, помогает расслабиться, улучшает сон и устраняет головные боли. Восстанавливает мышцы. После тренировки арбуз помогает успокоить и восстановить мышцы. Цитруллин, входящий в его состав, выводит аммиак из организма, снижая боль и усталость.

Однако стоит помнить, что арбуз содержит много сахара, поэтому его употребление следует ограничить людям с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

