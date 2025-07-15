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Опасность жары: как привычные лекарства превращаются в угрозу для здоровья

Какие лекарства нельзя принимать в жару: предупреждает химик Панов
1:43
Здоровье

В жаркую погоду прием некоторых лекарств может повысить риск перегрева, так как они влияют на терморегуляцию организма или усиливают обезвоживание. К таким препаратам относятся диуретики, антигипертензивные средства, антидепрессанты, нейролептики, антигистаминные препараты и другие, рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

Лекарства
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Лекарства

"Особую осторожность следует проявлять при приеме диуретиков, поскольку они ускоряют потерю жидкости и электролитов", — сказал врач.

Антигипертензивные препараты, например, бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, ухудшают способность сердечно-сосудистой системы адаптироваться к высокой температуре. Антидепрессанты и нейролептики могут влиять на работу гипоталамуса, что снижает способность организма эффективно охлаждаться.

Антигистаминные препараты первого поколения, такие как димедрол и супрастин, подавляют потоотделение и могут вызывать сонливость, что увеличивает вероятность перегрева. Стимуляторы, которые используются для лечения СДВГ, увеличивают теплообразование, а нестероидные противовоспалительные препараты в больших дозах могут негативно влиять на работу почек, особенно если организм обезвожен, предупреждает Газета.Ru.

В летний период рекомендуется обсудить с врачом корректировку приема лекарств. Возможно, потребуется уменьшить дозу или временно заменить препарат. Также важно следить за питьевым режимом, особенно при использовании мочегонных или слабительных средств.

Уточнения

Лека́рственное средство лека́рственный препара́т, медикаме́нт, лека́рство, фа́рмпрепара́т — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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