Секреты выживания летом: советы врачей для тех, кому за 60

Тепловой стресс у пожилых: как избежать опасности в жару

2:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В условиях жаркой погоды организм может испытывать физиологический стресс, который может привести к системным сбоям. Особенно это касается людей старше 60 лет, у которых естественная терморегуляция снижена. Директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук Ольга Ткачева, рекомендует избегать выхода на улицу с 11:00 до 17:00.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилая женщина

Повышенные температуры негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, водно-солевой баланс и терморегуляцию организма. Пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы в таких условиях, но риски перегрева актуальны для всех возрастных групп.

С возрастом потоотделение уменьшается, реакция на жажду замедляется, а некоторые лекарства могут усугублять обезвоживание. Поэтому важно регулярно пить воду, не дожидаясь чувства жажды, и восполнять электролиты. Рекомендуется отдавать предпочтение лёгкой пище, избегая тяжёлых и пересоленных блюд. Одежда должна быть свободной, светлых тонов и из натуральных тканей, а также необходим головной убор, уточняет Газета.Ru.

Прогулки лучше планировать на утренние или вечерние часы, а в период с 11:00 до 17:00 оставаться в прохладном помещении.

"Даже использование вентилятора и закрытых штор способно значительно снизить риск перегрева", — рассказала Ткачева.

Особое внимание следует уделить приёму лекарств. Если пациент принимает диуретики, антигипертензивные или психотропные средства, необходимо обсудить с врачом возможную корректировку дозировки в жаркий период.

Недомогание в условиях высокой температуры может свидетельствовать о развитии теплового стресса. Важно тщательно контролировать самочувствие и своевременно реагировать на тревожные симптомы.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

