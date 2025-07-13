Опасное лето: пыльца трав может быть страшнее любого вируса для каждого третьего

Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ

3:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — не радость для всех. Разбираемся, как распознать поллиноз и облегчить состояние. Когда одни наслаждаются солнечными днями, для других начинается период страданий. Чиханье, кашель, покраснение глаз, зуд, першение в горле и насморк омрачают наступление тепла. От сезонной аллергии, или поллиноза, страдает 30% населения. Всплеск заболеваемости отмечается в мае. Именно в это время цветут деревья и кустарники.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина с аллергией на цветы

Поллиноз

Сезонная аллергия (поллиноз) — это воспаление слизистых, вызванное острой реакцией на пыльцу растений. Симптомы часто путают с ОРВИ, но есть ключевые отличия.

Симптомы сезонной аллергии:

Глаза: Слезотечение, покраснение, конъюнктивит, зуд, иногда гной.

Нос: Заложенность, насморк (обычно прозрачные выделения), чихание, потеря обоняния.

Горло и уши: Першение, сухой кашель, осиплость, заложенность ушей.

Кожа: Крапивница, сыпь, зуд.

Общее состояние: Слабость, разбитость, головная боль, иногда небольшое повышение температуры.

Главное отличие от простуды (ОРВИ): Поллиноз не сопровождается высокой температурой, ломотой в костях, кашлем с желтой/зеленой мокротой или сильной болью в горле.

Три степени тяжести поллиноза:

Легкая: Слабый насморк, редкое чихание. Жизнь почти не нарушена. Средняя: Заложенность носа, постоянный насморк, чихание, часто конъюнктивит. Вызывает заметный дискомфорт. Тяжелая: Сильный зуд, слезотечение, резь в глазах. Мешает работать, учиться, спать. Может привести к бронхиальной астме, отеку Квинке или анафилактическому шоку. Требует обязательного лечения.

Главные аллергены лета

Июнь-июль: Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, мятлик, рожь).

Август-октябрь: Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда), плесневые грибы (в опавшей листве).

Как узнать точно

Диагностика включает:

Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е (IgE).

Кожные аллергопробы (проводят вне сезона цветения).

Консультация врача: осмотр и опрос пациента.

Способы лечения

Антигистаминные таблетки/капли: Быстро снимают чихание, зуд, насморк, слезотечение (принимаются по необходимости или курсом).

Гормональные спреи для носа: Эффективны при заложенности и отеке (требуют регулярного применения).

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ): "Прививки" малыми дозами аллергена для снижения чувствительности (длительный курс, для тяжелых случаев).

Особое внимание — пожилым! Игнорирование симптомов у этой группы риска может привести к тяжелым осложнениям из-за ослабленного иммунитета.

Профилактика

Идеально уехать в регион, где ваше растение не цветет. Если остаетесь:

Носите маску/респиратор на улице.

Используйте кондиционер и очистители воздуха с HEPA-фильтрами дома.

Регулярно делайте влажную уборку, используйте пылесос с HEPA.

Промывайте нос и глаза после улицы.

Проветривайте рано утром или поздно вечером, когда пыльцы меньше.

Установите на окна защитные сетки.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

