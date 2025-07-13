Опасное лето: пыльца трав может быть страшнее любого вируса для каждого третьего

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Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
3:36
Здоровье

Лето — не радость для всех. Разбираемся, как распознать поллиноз и облегчить состояние. Когда одни наслаждаются солнечными днями, для других начинается период страданий. Чиханье, кашель, покраснение глаз, зуд, першение в горле и насморк омрачают наступление тепла. От сезонной аллергии, или поллиноза, страдает 30% населения. Всплеск заболеваемости отмечается в мае. Именно в это время цветут деревья и кустарники.

Женщина с аллергией на цветы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина с аллергией на цветы

Поллиноз

Сезонная аллергия (поллиноз) — это воспаление слизистых, вызванное острой реакцией на пыльцу растений. Симптомы часто путают с ОРВИ, но есть ключевые отличия.

Симптомы сезонной аллергии:

  • Глаза: Слезотечение, покраснение, конъюнктивит, зуд, иногда гной.
  • Нос: Заложенность, насморк (обычно прозрачные выделения), чихание, потеря обоняния.
  • Горло и уши: Першение, сухой кашель, осиплость, заложенность ушей.
  • Кожа: Крапивница, сыпь, зуд.
  • Общее состояние: Слабость, разбитость, головная боль, иногда небольшое повышение температуры.

Главное отличие от простуды (ОРВИ): Поллиноз не сопровождается высокой температурой, ломотой в костях, кашлем с желтой/зеленой мокротой или сильной болью в горле.

Три степени тяжести поллиноза:

  1. Легкая: Слабый насморк, редкое чихание. Жизнь почти не нарушена.
  2. Средняя: Заложенность носа, постоянный насморк, чихание, часто конъюнктивит. Вызывает заметный дискомфорт.
  3. Тяжелая: Сильный зуд, слезотечение, резь в глазах. Мешает работать, учиться, спать. Может привести к бронхиальной астме, отеку Квинке или анафилактическому шоку. Требует обязательного лечения.

Главные аллергены лета

  • Июнь-июль: Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, мятлик, рожь).

  • Август-октябрь: Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда), плесневые грибы (в опавшей листве).

Как узнать точно

Диагностика включает:

  • Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е (IgE).
  • Кожные аллергопробы (проводят вне сезона цветения).
  • Консультация врача: осмотр и опрос пациента.

Способы лечения

  • Антигистаминные таблетки/капли: Быстро снимают чихание, зуд, насморк, слезотечение (принимаются по необходимости или курсом).
  • Гормональные спреи для носа: Эффективны при заложенности и отеке (требуют регулярного применения).
  • Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ): "Прививки" малыми дозами аллергена для снижения чувствительности (длительный курс, для тяжелых случаев).
  • Особое внимание — пожилым! Игнорирование симптомов у этой группы риска может привести к тяжелым осложнениям из-за ослабленного иммунитета.

Профилактика

Идеально уехать в регион, где ваше растение не цветет. Если остаетесь:

  • Носите маску/респиратор на улице.
  • Используйте кондиционер и очистители воздуха с HEPA-фильтрами дома.
  • Регулярно делайте влажную уборку, используйте пылесос с HEPA.
  • Промывайте нос и глаза после улицы.
  • Проветривайте рано утром или поздно вечером, когда пыльцы меньше.
  • Установите на окна защитные сетки.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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