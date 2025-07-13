Опасное лето: пыльца трав может быть страшнее любого вируса для каждого третьего
Не просто насморк: чем отличаются симптомы сезонной аллергии от ОРВИ
3:36
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13.07.2025 10:34
Лето — не радость для всех. Разбираемся, как распознать поллиноз и облегчить состояние. Когда одни наслаждаются солнечными днями, для других начинается период страданий. Чиханье, кашель, покраснение глаз, зуд, першение в горле и насморк омрачают наступление тепла. От сезонной аллергии, или поллиноза, страдает 30% населения. Всплеск заболеваемости отмечается в мае. Именно в это время цветут деревья и кустарники.
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Женщина с аллергией на цветы
Поллиноз
Сезонная аллергия (поллиноз) — это воспаление слизистых, вызванное острой реакцией на пыльцу растений. Симптомы часто путают с ОРВИ, но есть ключевые отличия.
Симптомы сезонной аллергии:
Глаза: Слезотечение, покраснение, конъюнктивит, зуд, иногда гной.
Нос: Заложенность, насморк (обычно прозрачные выделения), чихание, потеря обоняния.
Горло и уши: Першение, сухой кашель, осиплость, заложенность ушей.
Кожа: Крапивница, сыпь, зуд.
Общее состояние: Слабость, разбитость, головная боль, иногда небольшое повышение температуры.
Главное отличие от простуды (ОРВИ): Поллиноз не сопровождается высокой температурой, ломотой в костях, кашлем с желтой/зеленой мокротой или сильной болью в горле.
Три степени тяжести поллиноза:
Легкая: Слабый насморк, редкое чихание. Жизнь почти не нарушена.
Средняя: Заложенность носа, постоянный насморк, чихание, часто конъюнктивит. Вызывает заметный дискомфорт.
Тяжелая: Сильный зуд, слезотечение, резь в глазах. Мешает работать, учиться, спать. Может привести к бронхиальной астме, отеку Квинке или анафилактическому шоку. Требует обязательного лечения.
Главные аллергены лета
Июнь-июль: Злаковые травы (тимофеевка, овсяница, мятлик, рожь).
Август-октябрь: Сорные травы (амброзия, полынь, лебеда), плесневые грибы (в опавшей листве).
Как узнать точно
Диагностика включает:
Анализ крови на специфические иммуноглобулины Е (IgE).
Кожные аллергопробы (проводят вне сезона цветения).
Консультация врача: осмотр и опрос пациента.
Способы лечения
Антигистаминные таблетки/капли: Быстро снимают чихание, зуд, насморк, слезотечение (принимаются по необходимости или курсом).
Гормональные спреи для носа: Эффективны при заложенности и отеке (требуют регулярного применения).
Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ): "Прививки" малыми дозами аллергена для снижения чувствительности (длительный курс, для тяжелых случаев).
Особое внимание — пожилым! Игнорирование симптомов у этой группы риска может привести к тяжелым осложнениям из-за ослабленного иммунитета.
Профилактика
Идеально уехать в регион, где ваше растение не цветет. Если остаетесь:
Носите маску/респиратор на улице.
Используйте кондиционер и очистители воздуха с HEPA-фильтрами дома.
Регулярно делайте влажную уборку, используйте пылесос с HEPA.
Промывайте нос и глаза после улицы.
Проветривайте рано утром или поздно вечером, когда пыльцы меньше.
Установите на окна защитные сетки.
Уточнения
— гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды. Аллерги́я
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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины