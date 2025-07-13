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Забытый суперфуд: секретное оружие против холестерина и воспалений спрятано в крошечном фрукте

Польза кумквата: помогает снизить холестерин и уровень сахара
2:39
Здоровье

Этот маленький, но удивительный цитрус способен на многое для вашего здоровья. Кумкват — это небольшой цитрусовый фрукт, внешне напоминающий миниатюрный апельсин. В отличие от большинства цитрусовых, плод употребляют целиком, что повышает его нутритивную ценность.

Кумкват
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кумкват

Знакомьтесь: кумкват – крошечный цитрус, родом из Южного Китая, где его ценили еще в X-XI веках. Его особенность? Едят целиком, вместе со сладковатой, ароматной кожурой! Не удивительно, что он так популярен в Азии как кладезь пользы, да и в средиземноморской кухне (США, Испания, Италия, Израиль, Греция) он частый гость в десертах, соусах и напитках.

Состав этого мини-апельсина

  • Маленький, но мощный: Деревце кумквата невысокое (до 4 м), а плоды размером всего 2-4 см.
  • Вкусовая загадка: Кожура сладкая и ароматная, а мякоть – приятно кислая. Семена съедобны, но горчат.
  • Польза – в кожуре! Именно она – главный источник эфирных масел, флавоноидов и антиоксидантов.

Пищевая ценность кумквата

  • Калорийность: ~71 ккал (в основном углеводы – 15 г).
  • Пищевые волокна: 6.5-7 г! Отличная поддержка для пищеварения, снижения холестерина и сахара.
  • Витамин С: ~43 мг (до 72% суточной нормы!) – антиоксидант и друг коллагена.
  • Витамин А (β-каротин): Для кожи, зрения и иммунитета.
  • Калий: 186 мг – помогает с водно-солевым балансом и давлением.
  • Флавоноиды (гесперидин, нарингин): Укрепляют сосуды и борются с воспалениями.
  • Эфирные масла (лимонен, α-пинен): Обладают противомикробным и антиоксидантным действием.

Способы потребления

  • Проще простого: Целиком и сырым – идеальный полезный перекус или добавка в фруктовый салат.
  • Сладкоежкам: Варенье, джемы, мармелад, вяленые плоды (здоровая альтернатива конфетам!).
  • Кулинарный изыск: Кисло-сладкие соусы к мясу или птице, карамелизированные дольки в выпечке.
  • Освежающе: В лимонадах, коктейлях или даже настойках.

Нутрициологическая практика поддерживает включение кумквата в рацион как богатого источника фитонутриентов при низкой калорийности.

Уточнения

Кумква́т — группа видов растений семейства рутовые.

Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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