Забытый суперфуд: секретное оружие против холестерина и воспалений спрятано в крошечном фрукте

Польза кумквата: помогает снизить холестерин и уровень сахара

2:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Этот маленький, но удивительный цитрус способен на многое для вашего здоровья. Кумкват — это небольшой цитрусовый фрукт, внешне напоминающий миниатюрный апельсин. В отличие от большинства цитрусовых, плод употребляют целиком, что повышает его нутритивную ценность.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кумкват

Знакомьтесь: кумкват – крошечный цитрус, родом из Южного Китая, где его ценили еще в X-XI веках. Его особенность? Едят целиком, вместе со сладковатой, ароматной кожурой! Не удивительно, что он так популярен в Азии как кладезь пользы, да и в средиземноморской кухне (США, Испания, Италия, Израиль, Греция) он частый гость в десертах, соусах и напитках.

Состав этого мини-апельсина

Маленький, но мощный: Деревце кумквата невысокое (до 4 м), а плоды размером всего 2-4 см.

Вкусовая загадка: Кожура сладкая и ароматная, а мякоть – приятно кислая. Семена съедобны, но горчат.

Польза – в кожуре! Именно она – главный источник эфирных масел, флавоноидов и антиоксидантов.

Пищевая ценность кумквата

Калорийность: ~71 ккал (в основном углеводы – 15 г).

Пищевые волокна: 6.5-7 г! Отличная поддержка для пищеварения, снижения холестерина и сахара.

Витамин С: ~43 мг (до 72% суточной нормы!) – антиоксидант и друг коллагена.

Витамин А (β-каротин): Для кожи, зрения и иммунитета.

Калий: 186 мг – помогает с водно-солевым балансом и давлением.

Флавоноиды (гесперидин, нарингин): Укрепляют сосуды и борются с воспалениями.

Эфирные масла (лимонен, α-пинен): Обладают противомикробным и антиоксидантным действием.

Способы потребления

Проще простого: Целиком и сырым – идеальный полезный перекус или добавка в фруктовый салат.

Сладкоежкам: Варенье, джемы, мармелад, вяленые плоды (здоровая альтернатива конфетам!).

Кулинарный изыск: Кисло-сладкие соусы к мясу или птице, карамелизированные дольки в выпечке.

Освежающе: В лимонадах, коктейлях или даже настойках.

Нутрициологическая практика поддерживает включение кумквата в рацион как богатого источника фитонутриентов при низкой калорийности.

Уточнения

Кумква́т — группа видов растений семейства рутовые.

