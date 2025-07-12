Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом

Секрет здоровья и контроля сахара: как победить бесконечную тягу к сладкому

Тяга к сладкому: хром и клетчатка — ключевые союзники в борьбе с лишним сахаром
5:26
Здоровье

Сильная тяга к сладкому, особенно в моменты стресса или усталости, может быть настоящей проблемой. Она приводит к неустойчивым скачкам уровня сахара в крови, что заставляет нас искать источник энергии в быстрых углеводах. Однако малоизвестный микроэлемент, хром, может стать вашим верным союзником в борьбе с этой проблемой. Давайте разберемся, как именно хром помогает лучше контролировать тягу к сладкому и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Механизм возникновения тяги к сладкому

Когда мы потребляем пищу, богатую углеводами, особенно изолированно (например, сладости или сахар), уровень глюкозы в крови резко повышается, что называется скачком сахара. Организм реагирует на этот процесс выработкой инсулина, который помогает снизить уровень сахара, улавливая глюкозу в мышцах, жировой ткани или сохраняя её в печени. Это естественный механизм, обеспечивающий поддержание нормального уровня сахара в крови. Однако если инсулин выделяется в избыточных количествах, он может вызвать проблемы с контролем уровня сахара.

Что происходит в организме при этих скачках? После повышения уровня сахара, инсулин снижает его, и уровень глюкозы резко падает. Это вызывает новое чувство голода и тягу к быстрому восстановлению энергии. Мы начинаем искать углеводы, чтобы восполнить баланс. Из-за дофамина — гормона удовольствия — чем больше сахара мы потребляем, тем больше хочется его съесть. Это запускает порочный круг, который может привести к повышенной инсулиновой резистентности и увеличению жировых отложений.

Хром и его роль в контроле тяги к сахару

Чтобы разорвать этот цикл, диета и правильный выбор продуктов играют важную роль. Одним из ключевых микроэлементов, который может помочь в этом процессе, является хром. Хром помогает клеткам более эффективно усваивать глюкозу, активируя рецепторы инсулина. Это позволяет предотвратить резкие колебания уровня сахара в крови и тем самым избежать ненужных скачков гипогликемии, которые могут привести к приступам тяги к сладкому.

По словам фармацевта Жан-Ноэля Перена, хром является важным элементом, который регулирует углеводный, липидный и белковый обмен с помощью инсулина. Его источниками в пище являются мясо, жиры, рыба, хлеб, крупы, бобовые и даже специи.

Как хром помогает в контроле веса

Хром не только помогает регулировать уровень сахара в крови, но и оказывает влияние на контроль веса. Он повышает эффективность инсулина, который, в свою очередь, помогает в правильном распределении энергии, не позволяя ей превращаться в жировые отложения. Это особенно важно, потому что скачки сахара в крови могут приводить к накоплению жира, особенно в области живота.

Неудивительно, что нехватка хрома может повлиять на увеличение жировых отложений, несмотря на то, что на первом месте всё же стоит потребление большего количества калорий, чем необходимо. В связи с этим, правильно сбалансированная диета с достаточным количеством хрома может быть полезной в поддержании здорового веса.

Источники хрома в пище

Хорошая новость заключается в том, что потребности в хроме можно легко удовлетворить с помощью сбалансированной диеты, богатой разнообразными продуктами. Однако для тех, кто хочет дополнительно повысить его уровень, существует возможность принимать добавки, содержащие хром. Они бывают в различных формах: хлорид, полиникотинат или пиколинат хрома, а также могут быть найдены в составе пивных дрожжей или поливитаминных комплексов.

Важно помнить, что добавки с хромом не рекомендуются для беременных, кормящих женщин, а также для людей с диабетом, дефицитом железа или заболеваниями почек и печени. Прежде чем начинать прием добавок, следует проконсультироваться с врачом.

Клетчатка: еще один союзник против тяги к сладкому

Помимо хрома, существует еще один важный элемент, который помогает контролировать тягу к сладкому — клетчатка. Она замедляет переваривание углеводов, что способствует более медленному всасыванию глюкозы в кровь и помогает поддерживать уровень сахара в пределах нормы. Клетчатка также способствует долгосрочному чувству сытости, что помогает ограничить количество потребляемых калорий и уменьшить тягу к сладкому.

Кроме того, клетчатка ферментируется кишечными бактериями, превращаясь в короткоцепочечные жирные кислоты, такие как бутират, которые помогают регулировать аппетит и поддерживать здоровый вес.

Тяга к сладкому может быть трудной для контроля, особенно в моменты стресса и усталости. Однако микроэлемент хром может стать вашим союзником в борьбе с этим порочным кругом. Он способствует лучшему усвоению глюкозы клетками и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В сочетании с правильным питанием, богатым клетчаткой, хром может значительно снизить вашу тягу к сладкому и поддержать здоровый вес.

Уточнения

Здоро́вье у человека — состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире
Домашние животные
Рекордные кабаны: где были зафиксированы самые крупные особи в мире Аудио 
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул
Домашние животные
Учёные объяснили, почему в Чёрном море нет опасных акул Аудио 
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев
Наука и техника
В NASA заявили, что на Марсе из-за таяния льда возникла иллюзия деревьев Аудио 
Популярное
Стая окружает, но не нападает: загадочная тактика волков, против которой бессилен даже медведь

Один действует в одиночку, другой — только в команде. Что сильнее в дикой природе: мощь медведя или стратегия волка?

Зоологи признали медведя физически сильнейшим хищником среди лесных видов
Почему мясо акул не вошло в мировую кулинарию: загадка и риски "акулятины"
Не спешим пробовать: почему мясо акул не становится популярным в мировом меню
Машины со стальными нервами: почему за этими моделями охотятся даже спустя 20 лет
Вареники, как у бабушки: готовим идеальное тесто и начинку
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Исчезновение на наших глазах: 12 животных, которые скоро могут исчезнуть с лица Земли
Не выбрасывайте кожуру авокадо: 3 способа превратить её в сокровище для дома
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Необычная закуска из кабачков, которую вы захотите готовить каждую неделю
Последние материалы
Грязь на радиаторе может ухудшить работу кондиционера, предупреждают эксперты
Солнечный ветер приближается к Земле: чего ожидать в эти выходные
Живое ископаемое: мечехвостов вылавливают ради крови с уникальными свойствами
Александр Ерохин о ситуации с Химками и Торпедо: что скрывается за скандалами?
HSBC объявил об уходе из альянса NZBA и переходе к собственному плану
Как спасти помидоры и огурцы от жары и дождя
Юрий Лоза раскритиковал новые элементы роскоши в Москве
Опасные компоненты в косметике: как избежать ужасных последствий
От Чингисхана до ЮНЕСКО: как гора Богд-Хан-Уул в Монголии стала значимым природным объектом
Тяга к сладкому: хром и клетчатка — ключевые союзники в борьбе с лишним сахаром
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.