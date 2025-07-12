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Невидимый вор молодости живет в вашем смартфоне: как экраны запускают морщины глубже, чем солнце

Длительное воздействие излучения от экранов ускоряет старение кожи
2:45
Здоровье

Мы все знаем про SPF и опасность солнечного ультрафиолета. Но есть еще один, почти невидимый враг молодости кожи, который атакует нас ежедневно — прямо дома или в офисе.

Кожа
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кожа

Речь идет о синем свете (HEV-излучение) от экранов смартфонов, компьютеров, телевизоров и даже некоторых лампочек.

Синий свет опасен, даже если не обжигает

В отличие от солнца, его воздействие не оставляет мгновенных следов вроде загара или ожогов, поэтому кажется безобидным. Однако исследования показывают иную картину: длительное и близкое воздействие синего света высокой интенсивности проникает в кожу даже глубже, чем УФА-лучи.

Разрушение и старение

Это излучение способно генерировать свободные радикалы внутри кожи — нестабильные молекулы, повреждающие ДНК клеток и разрушающие коллаген с эластином — белки, отвечающие за упругость и плотность.

К чему это ведет? К ускоренному появлению признаков фотостарения: тонким линиям, морщинам, потере тонуса и тусклому цвету лица.

Более того, синий свет может нарушать выработку мелатонина не только в мозгу (влияя на сон), но и в самой коже. А ведь там этот гормон тоже работает как антиоксидант и участвует в восстановлении.

Мы проводим часы, буквально уткнувшись в экраны, часто на расстоянии вытянутой руки или ближе, подвергая лицо постоянному облучению.

Защита без дорогих кремов

Самый действенный способ — сознательно сократить время у экранов, особенно по вечерам. Включите на всех устройствах режим "Ночной свет" или "Защита зрения" — он придает экрану теплый желтоватый оттенок, снижая долю синего спектра.

Старайтесь увеличить расстояние до экрана хотя бы до 50-70 см. Делайте регулярные перерывы по правилу 20-20-20: каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и 20 секунд смотрите на объект примерно в 6 метрах (20 футах) от вас.

Укрепляйте естественную защиту кожи изнутри: включите в рацион больше продуктов, богатых антиоксидантами (яркие ягоды, листовую зелень, орехи). Они помогают бороться со свободными радикалами от любого источника.

Используйте дневной крем с антиоксидантами (витамины С, Е, феруловая кислота) — они помогут нейтрализовать часть наносимого вреда.

Не позволяйте цифровому миру красть молодость вашей кожи — небольшие изменения в ваших привычках станут лучшей защитой.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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