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Жара и холодильник — всё решают часы: что нельзя оставлять на столе

Гастроэнтеролог Логинов назвал опасные продукты в жару
1:41
Здоровье

В тёплую погоду даже самые привычные продукты могут превратиться в источник серьёзных проблем. Гастроэнтеролог В. Логинов предупреждает: высокая температура ускоряет рост опасных микроорганизмов, и некоторые блюда в жару стоит исключить совсем.

Мясо
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

От каких продуктов стоит отказаться в жару, чтобы не отравиться

Прежде всего — мясо, морепродукты и всё, что требует строгого контроля хранения. При малейших нарушениях технологии готовки или условий хранения они могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку или даже возбудителей ботулизма. Особенно это касается консервов, копчёностей, колбас, вяленой рыбы и прочих полуфабрикатов.

Молочные и яйца — с осторожностью

Молоко, творог, сыры и яйца портятся очень быстро. В жару они становятся отличной средой для размножения бактерий. Такие продукты должны находиться только в холодильнике и употребляться в кратчайшие сроки.

Готовые блюда — съесть или выбросить

Сэндвичи, салаты и другие блюда с соусами — потенциально опасны. Даже если они выглядят свежими, в условиях жары риск отравления возрастает в разы. Их нужно съедать сразу после покупки или приготовления — либо отправлять в мусорку.

Как сохранить еду безопасной

Логинов советует летом хранить даже консервы в холодильнике. Готовую еду нельзя держать при комнатной температуре больше двух часов. Фрукты и овощи обязательно мыть перед употреблением. А если всё же появились симптомы отравления — не ждать, а срочно обращаться к врачу.

Уточнения

Отравле́ние - расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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