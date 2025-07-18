Один вкус — и уже понятно: лакомство испортилось

Мороженое с горьким вкусом может содержать канцерогены

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мороженое — любимое летнее угощение, но оно может обернуться проблемами для здоровья. Специалисты предупреждают: при нарушении хранения в нём легко заводятся бактерии, плесень и даже канцерогенные соединения. Важно уметь отличать хорошее мороженое от опасного.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка ест мороженое на улице

Как распознать некачественное мороженое и не отравиться летом

Если мороженое деформировано, с размытым или стёртым штрихкодом — это тревожный знак. Возможно, оно уже таяло и снова замораживалось. А это прямой путь к размножению вредоносных микроорганизмов.

Кристаллы льда и горечь — признак порчи

Рост ледяных кристаллов указывает на неправильное хранение. А если во вкусе появилась горчинка или прогорклость — это результат окисления жиров. Такое мороженое есть нельзя: можно отравиться.

Что говорит состав

Читайте список ингредиентов. Чем ближе к началу списка находится сахар — тем его больше. Обилие растительных жиров и заменителей — тоже повод отказаться от покупки. Лучше выбирать лакомство с простым и коротким составом.

Сколько мороженого можно есть

Диетологи советуют ограничиться 2-3 порциями мороженого в неделю. А в жару стоит выбирать более лёгкие варианты — например, фруктовый сорбет или мороженое с пониженной калорийностью. Это поможет освежиться без вреда для фигуры и здоровья.

Уточнения

Моро́женое - пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

