Организм перегревается — и мясо только усугубляет ситуацию

Когда на улице +30, организм работает в режиме повышенной нагрузки. Диетолог Н. Дианова советует: в такую погоду стоит отказаться от шашлыка и жареного мяса. Причина проста — тяжёлая пища лишь усугубляет состояние в жару.
Говядина, баранина, свинина — особенно жареные — требуют много энергии для переваривания. А в жару организм и так расходует силы на охлаждение, поэтому мясо превращается в дополнительную нагрузку. В результате — тяжесть, вялость и перегрузка пищеварения.
Что есть вместо
В жаркую погоду лучше выбрать рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, холодные супы. Такая еда легко усваивается, освежает и не мешает организму справляться с температурным стрессом.
Быстрая еда — тоже под запретом
Продукты быстрого приготовления, жирные и жареные блюда тоже лучше отложить до прохлады. Даже любимый фастфуд может сыграть злую шутку с пищеварением, вызвав дискомфорт и снижение энергии.
Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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