Организм перегревается — и мясо только усугубляет ситуацию

Эксперт Дианова рекомендовала заменить жареное мясо рыбой и овощами в жару

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Когда на улице +30, организм работает в режиме повышенной нагрузки. Диетолог Н. Дианова советует: в такую погоду стоит отказаться от шашлыка и жареного мяса. Причина проста — тяжёлая пища лишь усугубляет состояние в жару.

Фото: www.pexels.com/ by Samer Daboul is licensed under Бесплатное использование Шашлык

Почему жареное мясо — не лучший выбор в жару

Говядина, баранина, свинина — особенно жареные — требуют много энергии для переваривания. А в жару организм и так расходует силы на охлаждение, поэтому мясо превращается в дополнительную нагрузку. В результате — тяжесть, вялость и перегрузка пищеварения.

Что есть вместо

В жаркую погоду лучше выбрать рыбу и морепродукты, овощи, фрукты, холодные супы. Такая еда легко усваивается, освежает и не мешает организму справляться с температурным стрессом.

Быстрая еда — тоже под запретом

Продукты быстрого приготовления, жирные и жареные блюда тоже лучше отложить до прохлады. Даже любимый фастфуд может сыграть злую шутку с пищеварением, вызвав дискомфорт и снижение энергии.

Уточнения

Дие́та - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

