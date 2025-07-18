Обычный вентилятор может больше, чем кажется — особенно в жару

Педиатр Бережанский рассказал, как охладить квартиру без кондиционера

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лето — это не только солнце и фрукты, но и изматывающая жара в квартире. Педиатр Пётр Бережанский делится простым способом охладить помещение без сложной техники: с помощью вентилятора и замороженной бутылки с водой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с веером

Как охладить квартиру без кондиционера: простой способ с вентилятором

Принцип прост: вентилятор втягивает тёплый воздух и направляет его на лёд или замороженную бутылку. Охлаждённый воздух опускается вниз, вытесняя тёплый — тот поднимается вверх и снова втягивается вентилятором. Так создаётся естественная циркуляция и охлаждение, напоминающее работу кондиционера.

Важно: не переохладиться

У способа есть нюансы. Если направить поток слишком близко или долго находиться возле охлаждённого воздуха, можно застудиться. Особенно это актуально для детей и пожилых. Также лёд повышает влажность воздуха, что может быть нежелательно при хронических болезнях дыхательной системы.

Бутылка — лучше, чем миска

Вместо открытой посуды с льдом врач советует использовать обычную пластиковую бутылку с замороженной водой. Это безопаснее: влага не испаряется так активно, а эффект охлаждения сохраняется. Бутылку удобно перемещать между комнатами и повторно замораживать.

Безопасность прежде всего

Каким бы способом вы ни охлаждали помещение, важно избегать резких перепадов температуры. Следите за самочувствием — особенно если в доме есть маленькие дети, пожилые или люди с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



