Обычный вентилятор может больше, чем кажется — особенно в жару

Лето — это не только солнце и фрукты, но и изматывающая жара в квартире. Педиатр Пётр Бережанский делится простым способом охладить помещение без сложной техники: с помощью вентилятора и замороженной бутылки с водой.
Принцип прост: вентилятор втягивает тёплый воздух и направляет его на лёд или замороженную бутылку. Охлаждённый воздух опускается вниз, вытесняя тёплый — тот поднимается вверх и снова втягивается вентилятором. Так создаётся естественная циркуляция и охлаждение, напоминающее работу кондиционера.
Важно: не переохладиться
У способа есть нюансы. Если направить поток слишком близко или долго находиться возле охлаждённого воздуха, можно застудиться. Особенно это актуально для детей и пожилых. Также лёд повышает влажность воздуха, что может быть нежелательно при хронических болезнях дыхательной системы.
Бутылка — лучше, чем миска
Вместо открытой посуды с льдом врач советует использовать обычную пластиковую бутылку с замороженной водой. Это безопаснее: влага не испаряется так активно, а эффект охлаждения сохраняется. Бутылку удобно перемещать между комнатами и повторно замораживать.
Безопасность прежде всего
Каким бы способом вы ни охлаждали помещение, важно избегать резких перепадов температуры. Следите за самочувствием — особенно если в доме есть маленькие дети, пожилые или люди с хроническими заболеваниями.
Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?