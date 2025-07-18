Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти

Обычный вентилятор может больше, чем кажется — особенно в жару

Педиатр Бережанский рассказал, как охладить квартиру без кондиционера
1:39
Здоровье

Лето — это не только солнце и фрукты, но и изматывающая жара в квартире. Педиатр Пётр Бережанский делится простым способом охладить помещение без сложной техники: с помощью вентилятора и замороженной бутылки с водой.

девушка с веером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с веером

Как охладить квартиру без кондиционера: простой способ с вентилятором

Принцип прост: вентилятор втягивает тёплый воздух и направляет его на лёд или замороженную бутылку. Охлаждённый воздух опускается вниз, вытесняя тёплый — тот поднимается вверх и снова втягивается вентилятором. Так создаётся естественная циркуляция и охлаждение, напоминающее работу кондиционера.

Важно: не переохладиться

У способа есть нюансы. Если направить поток слишком близко или долго находиться возле охлаждённого воздуха, можно застудиться. Особенно это актуально для детей и пожилых. Также лёд повышает влажность воздуха, что может быть нежелательно при хронических болезнях дыхательной системы.

Бутылка — лучше, чем миска

Вместо открытой посуды с льдом врач советует использовать обычную пластиковую бутылку с замороженной водой. Это безопаснее: влага не испаряется так активно, а эффект охлаждения сохраняется. Бутылку удобно перемещать между комнатами и повторно замораживать.

Безопасность прежде всего

Каким бы способом вы ни охлаждали помещение, важно избегать резких перепадов температуры. Следите за самочувствием — особенно если в доме есть маленькие дети, пожилые или люди с хроническими заболеваниями.

Уточнения

Вентилятор - механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Неудобная рыба: почему рыбец вызывает столько проблем на рыбалке

Рыбец, занесенный в Красную книгу, вызывает недовольство рыболовов и экологов. Почему его массовость стала причиной споров и конфликтов?

Массовое размножение рыбца: проблемы для экосистемы и рыболовной индустрии
Кашалот признан самым крупным хищником в истории планеты
Не рыба и не кит: это существо охотится на акул и сражается с монстрами глубин
Парижские модницы выбирают простоту: 7 летних платьев, которые захочется надеть прямо сейчас
Toyota больше не король: японский потомок сбросил с трона создателя — вот новый лидер-гибрид
Михаил Кузьмин: троечники всегда были хорошими организаторами и руководителями Юлиана Погосова Как Израиль сразился за друзов: секреты нового геополитического альянса Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Она должна разрывать плоть — но у неё другой вкус: пиранья, которая не собирается жить по правилам
5 лучших рецептов вишнёвой наливки: от классики до коньяка
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Он ударил так быстро, что таймер заплакал — нокаут, который потряс ринг и мир за мгновение
Последние материалы
Путин ужесточил проверку россиян, отказавшихся от украинского гражданства
Тренеры рассказали, как силовые тренировки влияют на суставы и гибкость
Экономист Николаев допустил снижение ключевой ставки до 18%
Продукты, способствующие снижению веса в летний период
Отар Кушанашвили раскритиковал поведение Дмитрия Дюжева
Cadillac предлагает рекордную систему AKG на 40 динамиков
Медленное моргание кошки означает доверие и спокойствие, говорят исследования
Испеките пирог с малиной: 25 минут в духовке для воздушного результата
Чрезмерный полив арбузов вызывает трещины и кислый привкус мякоти
В Новосибирске создан препарат против грибковых инфекций без использования пестицидов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.