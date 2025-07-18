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Этот ночной фактор может свести к нулю все попытки сбросить вес

Михаил Новиков объяснил связь между сном, кортизолом и жиром на животе
1:54
Здоровье

Мы часто виним еду или малоподвижность в наборе веса, но забываем про сон.

Девушка с тонкой талией
Фото: Designed be Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с тонкой талией

Почему недосып мешает похудеть: пять причин от сомнолога

Сомнолог Михаил Новиков объясняет: недостаток сна влияет на гормоны, обмен веществ и пищевое поведение — и может стать невидимой преградой на пути к стройности.

1. Нарушается баланс гормонов голода и сытости

Мало спите — много едите. При недосыпе повышается уровень грелина (он разжигает аппетит) и падает уровень лептина (он отвечает за ощущение сытости). В результате организм просит больше еды, и отказать ему становится сложнее.

2. Повышается уровень кортизола

Кортизол — гормон стресса, который накапливает жир, особенно в области живота. Он также усиливает тягу к сладкому и калорийной еде. Чем меньше сна, тем выше стресс — и тем сильнее желание съесть что-то вредное.

3. Снижается физическая активность

Когда не выспался — меньше двигаешься. Усталость снижает уровень энергии и мотивацию к любым физическим нагрузкам. Даже привычная активность становится в тягость, а это значит — меньше сжигается калорий.

4. Замедляется обмен веществ

Хронический недосып "тормозит" метаболизм. Организм экономит энергию и тратит меньше калорий даже в состоянии покоя. В таких условиях худеть становится труднее, даже при правильном питании.

5. Нарушается самоконтроль

Недостаток сна ухудшает способность принимать взвешенные решения. Это касается и еды: мозгу сложнее остановиться, когда он устал. Часто именно после бессонной ночи мы срываемся на перекусы, фастфуд и сладости.

Уточнения

Похудение - снижение массы тела живого организма человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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