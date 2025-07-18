Этот ночной фактор может свести к нулю все попытки сбросить вес

Мы часто виним еду или малоподвижность в наборе веса, но забываем про сон.
Сомнолог Михаил Новиков объясняет: недостаток сна влияет на гормоны, обмен веществ и пищевое поведение — и может стать невидимой преградой на пути к стройности.
1. Нарушается баланс гормонов голода и сытости
Мало спите — много едите. При недосыпе повышается уровень грелина (он разжигает аппетит) и падает уровень лептина (он отвечает за ощущение сытости). В результате организм просит больше еды, и отказать ему становится сложнее.
2. Повышается уровень кортизола
Кортизол — гормон стресса, который накапливает жир, особенно в области живота. Он также усиливает тягу к сладкому и калорийной еде. Чем меньше сна, тем выше стресс — и тем сильнее желание съесть что-то вредное.
3. Снижается физическая активность
Когда не выспался — меньше двигаешься. Усталость снижает уровень энергии и мотивацию к любым физическим нагрузкам. Даже привычная активность становится в тягость, а это значит — меньше сжигается калорий.
4. Замедляется обмен веществ
Хронический недосып "тормозит" метаболизм. Организм экономит энергию и тратит меньше калорий даже в состоянии покоя. В таких условиях худеть становится труднее, даже при правильном питании.
5. Нарушается самоконтроль
Недостаток сна ухудшает способность принимать взвешенные решения. Это касается и еды: мозгу сложнее остановиться, когда он устал. Часто именно после бессонной ночи мы срываемся на перекусы, фастфуд и сладости.
Похудение - снижение массы тела живого организма человека.
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