Этот фрукт даёт энергию без побочных эффектов: попробуйте заменить кофе

Ежевика — суперфрукт для улучшения памяти и концентрации

2:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В поисках натуральных способов повысить энергию и улучшить концентрацию мы часто обращаемся к кофе, но оказывается, что существует альтернатива, которая может действовать даже быстрее и не имеет побочных эффектов, таких как бессонница или беспокойство. Это ежевика — удивительный фрукт, который активно улучшает когнитивные функции и помогает бороться с усталостью.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Почему ежевика так полезна

Ежевика не просто вкусный и сочный фрукт, она настоящая кладовая полезных веществ. Вот что делает её таким полезным:

Витамин С : важен для поддержания иммунной системы и способствует улучшению памяти и концентрации.

: важен для поддержания иммунной системы и способствует улучшению памяти и концентрации. Магний : играет ключевую роль в расслаблении мышц и нервной системе.

: играет ключевую роль в расслаблении мышц и нервной системе. Антоцианы и полифенолы: мощные антиоксиданты, которые защищают мозг и улучшают память, снижая уровень усталости.

Преимущества ежевики по сравнению с кофе

В отличие от кофе, который может вызывать учащённое сердцебиение и проблемы со сном, ежевика даёт энергию без неприятных побочных эффектов. Участники исследования, включившие ежевику в свой рацион, показали значительное улучшение когнитивных способностей, скорости реакции и снижение умственной усталости. Это делает ежевику отличной альтернативой кофе для улучшения умственной активности.

Как употреблять ежевику для пользы

Чтобы извлечь максимальную пользу, достаточно съедать 125 граммов ежевики в день. Это количество можно добавить в йогурт, смузи или просто употреблять как перекус. Лучше всего выбирать дикую ежевику, так как она более насыщена питательными веществами.

Сезон сбора и особенности

Ежевика собирается с июля по октябрь, и при её сборе важно соблюдать осторожность:

Плоды должны быть пухлыми, плотными и ярко окрашенными.

Будьте внимательны при сборе: избегайте попадания загрязнённых плодов (например, если они могут быть загрязнены лисьим помётом).

Выбирайте плоды, доступные только для человека, так как высокие растения могут быть доступны животным.

Ежевика — это не просто вкусный фрукт, а мощный натуральный стимулятор для мозга, который помогает справиться с усталостью и улучшает когнитивные функции. Попробуйте добавить этот суперфрукт в свой рацион, чтобы почувствовать разницу.

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных местах России этим именем называют главным образом два вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus).

