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Вы думали, это ошибка? Пустые ячейки в блистерах с таблетками на самом деле — важная деталь

Зачем в блистерах для таблеток пустые ячейки: правда о фармацевтической упаковке
3:18
Здоровье

Необычные пустые ячейки в блистерах для таблеток часто вызывают вопросы у покупателей. Кто-то думает, что это обман, кто-то — лишняя трата пространства. Однако всё не так, как кажется на первый взгляд. Разберемся, почему фармацевтические компании оставляют пустые ячейки в упаковках.

Блистеры с пустыми ячейками, упаковка лекарств
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блистеры с пустыми ячейками, упаковка лекарств

Технологические особенности упаковки

Пустые слоты в блистерах — это не маркетинговый ход и не попытка сэкономить на содержимом упаковки. На самом деле, это особенность производственного процесса. Вот почему:

Стандарты упаковки

  • Фармацевтические заводы часто используют одно и то же оборудование для упаковки разных препаратов. Упаковочные линии настроены на стандартные размеры блистеров — например, на 10, 14 или 28 таблеток. Если в упаковке лекарства всего 12 таблеток, проще и дешевле использовать блистер на 14 ячеек и оставить 2 пустыми.

Экономия на производстве

  • Перенастройка оборудования под каждый новый размер упаковки требует времени и дополнительных затрат. Использование стандартных блистеров на 14 или 28 ячеек позволяет избежать лишних расходов и ускорить процесс упаковки.

Удобство транспортировки

  • Стандартизированные упаковки проще упаковывать, транспортировать и хранить. В аптеке или на складе одинаковые размеры блистеров позволяют оптимизировать пространство и сократить затраты на логистику.

Когда пустые ячейки — это удобно для пациента

Пустые места в упаковке имеют не только технологическое значение, но и помогают пациентам правильно пользоваться препаратом:

  • Упрощение приема препаратов: для гормональных контрацептивов и других медикаментов, принимаемых по курсу, производители оставляют пустые ячейки. Это позволяет легко ориентироваться, какой день цикла наступил, и не забывать принимать лекарства.
  • Снижение вероятности ошибок: некоторые препараты, например, средства от насморка или витаминизированные комплексы, требуют чёткой дозировки и расписания приема. Пустые ячейки позволяют пациенту не ошибиться, а фармацевтам — контролировать точность упаковки.

Пустые ячейки и экология упаковки

Не только экономия и удобство, но и забота о планете играет роль в решении производить пустые ячейки:

  • Меньше отходов: использование стандартных блистеров для разных препаратов снижает количество ненужных переработок материалов и уменьшает отходы упаковки.
  • Снижение углеродного следа: стандартизация упаковки и оптимизация процессов производства позволяет снизить углеродный след фармацевтической промышленности, что выгодно для экологии.

Секреты упаковки таблеток, о которых вы не знали

Не каждый покупатель задумывается о том, как устроен процесс упаковки медикаментов. Однако даже такие "незаметные" моменты, как пустые ячейки, могут сыграть важную роль. Так что в следующий раз, открывая упаковку, помните, что за каждой пустой ячейкой скрывается важный технологический или медицинский смысл.

Уточнения

Блистерная упаковка — тип упаковки. Например, для мелкой электроники или таблеток.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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