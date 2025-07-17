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Развенчан один из самых устойчивых мифов о подсолнечном масле

Нутрициолог Попкова объяснила, почему подсолнечное масло подходит для жарки
1:25
Здоровье

Многие считают жарку на подсолнечном масле вредной привычкой, но нутрициолог Ирина Попкова уверена: это устаревшее заблуждение. На самом деле подсолнечное масло стабильно при высоких температурах и подходит для жарки — главное, соблюдать несколько правил.

Правда о жарке на подсолнечном масле: миф развеян

В интервью "Газете" специалист пояснила: в отличие от нерафинированного оливкового масла, подсолнечное масло при нагреве выделяет меньше токсичных соединений. Оно сохраняет стабильность и не разрушается при готовке — при условии, что вы не перегреваете его до дыма.

Как только масло начинает дымиться, начинается образование трансжиров — а вот это уже действительно вредно. Поэтому контролировать температуру — главный способ сделать жарку безопаснее.

Как правильно хранить

Подсолнечное масло лучше держать в тёмном шкафу при комнатной температуре. В холодильнике оно мутнеет, теряет вкус и полезные свойства. Прямой свет и жара также ускоряют его окисление.

И всё же — без фанатизма

Попкова подчёркивает: жареная пища не должна быть ежедневным гостем на тарелке. В умеренных количествах — пожалуйста, но при регулярном употреблении жир и канцерогены могут негативно повлиять на здоровье ЖКТ, печени и сосудов.

Уточнения

Трансжиры́ - разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод"

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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