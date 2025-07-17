Развенчан один из самых устойчивых мифов о подсолнечном масле

Многие считают жарку на подсолнечном масле вредной привычкой, но нутрициолог Ирина Попкова уверена: это устаревшее заблуждение. На самом деле подсолнечное масло стабильно при высоких температурах и подходит для жарки — главное, соблюдать несколько правил.
В интервью "Газете" специалист пояснила: в отличие от нерафинированного оливкового масла, подсолнечное масло при нагреве выделяет меньше токсичных соединений. Оно сохраняет стабильность и не разрушается при готовке — при условии, что вы не перегреваете его до дыма.
Как только масло начинает дымиться, начинается образование трансжиров — а вот это уже действительно вредно. Поэтому контролировать температуру — главный способ сделать жарку безопаснее.
Как правильно хранить
Подсолнечное масло лучше держать в тёмном шкафу при комнатной температуре. В холодильнике оно мутнеет, теряет вкус и полезные свойства. Прямой свет и жара также ускоряют его окисление.
И всё же — без фанатизма
Попкова подчёркивает: жареная пища не должна быть ежедневным гостем на тарелке. В умеренных количествах — пожалуйста, но при регулярном употреблении жир и канцерогены могут негативно повлиять на здоровье ЖКТ, печени и сосудов.
Трансжиры́ - разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи "углерод-углерод"
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