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Каждый день вы забываете об этих двух вещах — и пищеварение страдает

Регулярное потребление клетчатки снижает риск запоров и воспалений
1:55
Здоровье

Здоровье кишечника зависит не только от того, что мы едим, но и от того, чего нам не хватает. Гастроэнтеролог Шота Каландия рассказал, что две самые распространённые ошибки в питании — это нехватка клетчатки и воды. Исправить их проще, чем кажется, но эффект — ощутимый.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Две простые ошибки в питании, которые портят пищеварение

Пищевые волокна помогают кишечнику работать ритмично и без сбоев. Их недостаток ведёт к вялой перистальтике, запорам и тяжести в животе. Вода — второй ключевой элемент: без неё пища хуже продвигается по пищеварительному тракту, нарушается усвоение питательных веществ и возрастает риск воспалений.

Что мешает пищеварению

Жареные и жирные блюда перегружают желудок и кишечник. Они перевариваются медленно, способствуют раздражению слизистой и могут усиливать проявления синдрома раздражённого кишечника. Переизбыток сахара и рафинированных продуктов разрушает баланс микрофлоры — полезные бактерии погибают, а патогены размножаются.

Вред от привычных напитков

Кофе, энергетики и алкоголь раздражают слизистую ЖКТ, особенно при регулярном употреблении. То же самое касается продуктов с консервантами, ароматизаторами и стабилизаторами. Они нарушают микрофлору и способствуют воспалительным процессам.

Как наладить работу кишечника

Врач советует: ешьте от 25 до 35 граммов клетчатки в день, пейте воду небольшими порциями на протяжении суток и добавляйте в рацион пребиотики и пробиотики. Эти шаги помогут укрепить микрофлору и избежать проблем с пищеварением. Плюс — меньше жареного, меньше сахара, больше натуральных продуктов.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна - компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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