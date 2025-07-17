Всё дело в возрасте: почему не все овощи одинаково полезны после 50

Новый очаг: помидоры могут усиливать изжогу и воспаление ЖКТ

2:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Овощи традиционно считаются основой здорового рациона, особенно в зрелом возрасте.

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Эти 5 овощей могут навредить после 50 лет

Но после 50 лет организм становится чувствительнее к составу продуктов: меняется пищеварение, появляются хронические заболевания. И некоторые привычные овощи могут неожиданно нанести вред.

1. Картофель

Картофель — лидер по содержанию крахмала и гликемическому индексу. Это делает его потенциально опасным при диабете 2 типа и метаболических нарушениях. Особенно вреден проросший или позеленевший картофель — в нём накапливается соланин, способный вызывать отравление. После 50 лучше ограничить жареный картофель и картофельное пюре.

2. Лук

Он хорош как природный антисептик, но у чувствительных людей может спровоцировать проблемы: раздражение желудка, обострение гастрита или панкреатита, повышение давления. У астматиков — даже кашель и одышку. Лучше не злоупотреблять, особенно в сыром виде.

3. Капуста

Белокочанная, брокколи, цветная — в них много грубой клетчатки и серы. При язве, гастрите или проблемах с поджелудочной железой капуста может вызывать вздутие, боли и расстройство пищеварения. А при болезнях щитовидной железы стоит сократить её количество — она мешает усвоению йода.

4. Огурцы

Лёгкий и освежающий овощ, но не для всех. При заболеваниях почек или нарушениях водно-солевого баланса огурцы могут перегрузить организм влагой. А у людей с чувствительным желудком нередко вызывают вздутие и колики. Осторожность не повредит — особенно с тепличными овощами.

5. Помидоры

Томаты содержат натуральные кислоты и аллергены. При панкреатите, воспалении ЖКТ, гипертонии или артрите они могут усугубить симптомы. Томаты раздражают слизистую, усиливают изжогу, а при проблемах с почками и желчным пузырём — даже воспаление.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

