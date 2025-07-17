Вода кажется чистой — но есть одна причина не заходить в неё

Агапкин: купание рядом с утками может вызвать церкариоз

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Утиные семьи на озере могут выглядеть очаровательно, но реабилитолог Сергей Агапкин предупреждает: водоёмы с утками — не лучшее место для купания. Всё дело в паразитах, которых переносят эти птицы.

Фото: Mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Утки

Почему не стоит купаться рядом с утками

Церкарии — это личинки гельминтов, которые обитают в воде и могут проникать под кожу человека при купании. Последствие — "церкариоз" или "зуд купальщика" — неприятное воспаление, вызывающее сильный зуд, покраснение, отёки и высыпания. Иногда повышается температура.

Насколько это серьёзно

Агапкин отмечает, что чаще всего симптомы исчезают сами по себе в течение пары дней. Но в это время лучше избегать повторного контакта с заражённой водой, а для облегчения состояния можно использовать антигистаминные препараты.

Как избежать заражения

Если вы видите, что в пруду или озере плавают утки — лучше выбрать другое место для водных процедур. Это особенно важно для детей и людей с чувствительной кожей. Также не стоит задерживаться в стоячей воде с видимой растительностью или илом, где риск выше.

Уточнения

Церкариоз — острое паразитарное заболевание контактирующих со стоячей или слабо-проточной водой людей, возникающее при поражении их кожи церкариями — плавающими личинками паразитических плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах.

