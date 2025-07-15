Что скрывает ваша потливость: врач раскрыл опасные признаки, которые нельзя игнорировать

Гипергидроз: как отличить норму от патологии?

Летние месяцы для многих ассоциируются не только с солнцем и отдыхом, но и с усиленной потливостью, которая может негативно сказаться на настроении и уверенности в себе. Однако не всегда потливость является признаком проблем со здоровьем.

Фото: Danielle Daly on IG by Danielle O'Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночная потливость

Врач-терапевт и онколог Сабухи Самедов подчеркнул, что жёстких норм потоотделения не существует. Количество выделяемого пота зависит от индивидуальных особенностей организма, времени года и уровня физической активности. Летом потливость усиливается, так как организм старается защититься от перегрева. Зимой, напротив, потоотделение снижается.

Но что делать, если потливость становится чрезмерной и доставляет дискомфорт? Самедов отметил, что гипергидроз может быть как физиологическим, так и патологическим состоянием. Если потливость возникает внезапно и сопровождается другими симптомами, такими как слабость, головные боли или изменение веса, это может указывать на внутренние проблемы, включая нарушения работы щитовидной железы или обмена веществ.

Особенно тревожным симптомом является ночная потливость. Врач предупредил, что она может свидетельствовать о серьёзных заболеваниях, включая онкологические процессы. Однако делать выводы только на основе этого признака нельзя — необходима комплексная диагностика, пишет Газета.Ru.

Причины повышенной потливости могут быть разнообразными. Например, после хирургических операций возможно повреждение нервных окончаний, что приводит к локальной потливости. Также потливость может быть связана с изменениями в приёме лекарств, образе жизни, питании или эмоциональном фоне. Иногда причиной может быть банальная гигиена: смена постельного белья или регулярное мытьё тела с использованием мочалки и зубной щётки.

Для профилактики повышенной потливости летом врач рекомендует ограничить употребление продуктов, вызывающих потоотделение, таких как острое, жареное, кофе и шоколад. Также важно соблюдать гигиену и пить достаточно воды.

Если потливость мешает повседневной жизни или сопровождается другими жалобами, необходимо обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς — пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет.

