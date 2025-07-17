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Регулярное лакомство, которое поддерживает память и концентрацию

Диетолог Макиша: земляника снижает риск болезни Альцгеймера
1:20
Здоровье

Земляника — не просто сезонное удовольствие, а настоящий подарок для мозга. Диетолог Маргарита Макиша рассказала, что при регулярном употреблении эта ароматная ягода может снижать риск развития возрастных нарушений, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Земляника
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Земляника

Земляника помогает мозгу дольше оставаться молодым

Главная сила земляники — в её составе. Ягода богата натуральными антиоксидантами: витамином C, полифенолами и другими биологически активными веществами. Они борются с хроническим воспалением, которое считается одним из главных факторов старения нервной системы.

Польза не только для мозга

Земляника положительно влияет и на другие системы организма. Она поддерживает иммунитет, улучшает пищеварение и помогает клеткам противостоять окислительному стрессу. Главное условие — есть её в свежем виде и по сезону, когда концентрация полезных веществ максимальна.

Сестра клубники

Интересно, что похожими свойствами обладает и клубника — близкий "родственник" земляники. Дерматолог Вера Майгурова ранее отмечала, что антоцианы в её составе не только защищают клетки от разрушения, но и улучшают состояние кожи.

Уточнения

Земляни́ка - род многолетних травянистых растений семейства Розовые.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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