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Пять привычек, которые превращают щётку в врага для зубов

Прокопенко: игнорирование межзубных промежутков вызывает до 50% кариеса
2:12
Здоровье

Кажется, что всё просто: утром и вечером почистил зубы — и порядок.

Ирригатор
Фото: https://www.freepik.com by drazenzigic
Ирригатор

Пять ошибок при чистке зубов, которые вредят больше, чем помогают

Стоматолог К. Прокопенко предупреждает: даже при хороших намерениях мы можем допускать ошибки, которые со временем приводят к кариесу, воспалению и проблемам с дёснами.

1. Неправильные движения щёткой

Обычная ошибка — чистить зубы вперёд-назад или строго по горизонтали. Такие движения не только неэффективны, но и могут повредить дёсны. Лучше использовать круговые движения от десны к краю зуба — они мягко удаляют налёт и улучшают состояние тканей.

2. Слишком мало времени

Многие заканчивают чистку уже через 30-40 секунд, особенно в спешке. Но для качественной гигиены нужно как минимум две минуты. Только тогда можно добраться до труднодоступных мест и полностью удалить налёт.

3. Неправильная щётка

Слишком жёсткая щетина может повредить эмаль, а старая щётка просто не справляется со своей задачей. Оптимальный выбор — мягкая или средней жёсткости щётка, которую нужно менять каждые 2-3 месяца или при первых признаках износа.

4. Забываем про межзубные промежутки

Половина случаев кариеса начинается именно между зубами — туда не добирается щетина. Зубная нить, межзубные ёршики или ирригатор помогут справиться с этой проблемой и сделать чистку действительно полной.

5. Не чистим язык и щёки

Бактерии обитают не только на зубах. Язык, внутренняя поверхность щёк и дёсны тоже нуждаются в уходе. Используйте мягкую щётку или специальный скребок — это не только полезно, но и помогает сохранить свежее дыхание.

Быстрый чеклист по уходу:

  • Чистите зубы минимум 2 минуты, дважды в день
  • Используйте щётку мягкой или средней жёсткости
  • Не забывайте про нить или ирригатор
  • Очищайте язык и внутренние поверхности щёк
  • Меняйте щётку каждые 2-3 месяца

Уточнения

Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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