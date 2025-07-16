Пять привычек, которые превращают щётку в врага для зубов

Кажется, что всё просто: утром и вечером почистил зубы — и порядок.
Стоматолог К. Прокопенко предупреждает: даже при хороших намерениях мы можем допускать ошибки, которые со временем приводят к кариесу, воспалению и проблемам с дёснами.
1. Неправильные движения щёткой
Обычная ошибка — чистить зубы вперёд-назад или строго по горизонтали. Такие движения не только неэффективны, но и могут повредить дёсны. Лучше использовать круговые движения от десны к краю зуба — они мягко удаляют налёт и улучшают состояние тканей.
2. Слишком мало времени
Многие заканчивают чистку уже через 30-40 секунд, особенно в спешке. Но для качественной гигиены нужно как минимум две минуты. Только тогда можно добраться до труднодоступных мест и полностью удалить налёт.
3. Неправильная щётка
Слишком жёсткая щетина может повредить эмаль, а старая щётка просто не справляется со своей задачей. Оптимальный выбор — мягкая или средней жёсткости щётка, которую нужно менять каждые 2-3 месяца или при первых признаках износа.
4. Забываем про межзубные промежутки
Половина случаев кариеса начинается именно между зубами — туда не добирается щетина. Зубная нить, межзубные ёршики или ирригатор помогут справиться с этой проблемой и сделать чистку действительно полной.
5. Не чистим язык и щёки
Бактерии обитают не только на зубах. Язык, внутренняя поверхность щёк и дёсны тоже нуждаются в уходе. Используйте мягкую щётку или специальный скребок — это не только полезно, но и помогает сохранить свежее дыхание.
Быстрый чеклист по уходу:
Ка́риес - сложный, медленно текущий патологический процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов.
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