Жара vs мозг: психолог раскрывает скрытые угрозы и даёт спасительные советы

Почему жара делает нас раздражительными и непродуктовными: объяснение психолога Наумовой

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Наталья Наумова предупредила, что жара негативно влияет на мозг и психику человека. В таких условиях ухудшается концентрация внимания и продуктивность, возрастает вероятность ошибок, а также повышается уровень раздражительности и агрессивности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ девушка с веером

Эксперт рекомендует проветривать помещение, пить больше воды и выбирать низкокалорийное питание. Она также советует избегать длительного сидения в одном положении и периодически вставать, чтобы размять мышцы.

"Важно встать, чтобы мышцы немножко поработали — пройти по коридору. Или если не позволяет работа, то, по крайней мере, — поработать с мышцами, напрячь — расслабить, и так сделать несколько раз", — сказала Наумова.

Это, по словам врача, поможет улучшить кровообращение и повысить эффективность работы мозга, отмечает Газета.Ru.

Кроме того, Наумова советует добавлять интерес в свою жизнь и рабочую деятельность, так как заинтересованность помогает сохранять силы и мотивацию.

Гидрометцентр России продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве до 15 июля из-за аномально жаркой погоды, которая превышает норму на 7-9 градусов.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом.

