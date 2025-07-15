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Жара vs мозг: психолог раскрывает скрытые угрозы и даёт спасительные советы

Почему жара делает нас раздражительными и непродуктовными: объяснение психолога Наумовой
1:16
Здоровье

Психолог Наталья Наумова предупредила, что жара негативно влияет на мозг и психику человека. В таких условиях ухудшается концентрация внимания и продуктивность, возрастает вероятность ошибок, а также повышается уровень раздражительности и агрессивности.

девушка с веером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
девушка с веером

Эксперт рекомендует проветривать помещение, пить больше воды и выбирать низкокалорийное питание. Она также советует избегать длительного сидения в одном положении и периодически вставать, чтобы размять мышцы.

"Важно встать, чтобы мышцы немножко поработали — пройти по коридору. Или если не позволяет работа, то, по крайней мере, — поработать с мышцами, напрячь — расслабить, и так сделать несколько раз", — сказала Наумова.

Это, по словам врача, поможет улучшить кровообращение и повысить эффективность работы мозга, отмечает Газета.Ru.

Кроме того, Наумова советует добавлять интерес в свою жизнь и рабочую деятельность, так как заинтересованность помогает сохранять силы и мотивацию.

Гидрометцентр России продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве до 15 июля из-за аномально жаркой погоды, которая превышает норму на 7-9 градусов.

Уточнения

Жара — состояние атмосферы в данной области, характеризующееся горячим, нагретым солнечными лучами воздухом. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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