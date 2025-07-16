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Эти напитки только усиливают жажду — особенно в жару

Роскачество: в жару стоит избегать кофе, чая и соков из пакета
1:58
Здоровье

В знойную погоду важно не только пить достаточно, но и понимать, какие напитки действительно утоляют жажду, а какие могут усилить обезвоживание. Екатерина Спеценко, эксперт Роскачества, рассказывает, как не ошибиться в выборе.

Коктейль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коктейль

Что пить в жару, чтобы не навредить организму

Сладкая газировка и пакетированные соки — далеко не лучший выбор. Из-за высокого содержания сахара они лишь усиливают жажду и могут создать лишнюю нагрузку на обмен веществ. Такой напиток может даже спровоцировать обратный эффект — обезвоживание.

С осторожностью нужно относиться и к чаю с кофе. Их лёгкий мочегонный эффект в условиях жары способен ускорить потерю жидкости. Это особенно критично для тех, кто много времени проводит на солнце или занимается физической активностью.

Наибольший риск несёт алкоголь. Он нарушает терморегуляцию, расширяет сосуды, притупляет реакции и увеличивает вероятность перегрева. В жару его употребление может быть опасным.

Некоторые спортивные напитки также обманчиво полезны: изотоники восполняют электролиты, но нередко содержат почти столько же сахара, сколько и лимонад.

Что действительно помогает

Лучшее решение — пить простую или минеральную негазированную воду комнатной температуры. Подойдут также домашние морсы и компоты без сахара. Они не перегружают пищеварение и поддерживают водно-солевой баланс.

Для пожилых людей и детей особенно важно не ждать чувства жажды, а пить понемногу в течение дня. У пожилых это ощущение притупляется, а у детей организм теряет влагу быстрее из-за ускоренного обмена веществ.

И ещё один совет: избегайте ледяной воды — она может вызвать сосудистый спазм или проблемы с пищеварением, особенно если вы уже перегрелись.

Уточнения

Обезво́живание органи́зма - патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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