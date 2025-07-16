Медленная походка может сказать о вас больше, чем паспорт

Гериатр Педро Абисанда назвал медленную походку ранним признаком старения

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам врача-гериатра Педро Абисанды, именно походка может первой подсказать, что организм начал стареть. У людей старше 50 лет снижение скорости ходьбы нередко становится ранним функциональным симптомом возрастных изменений — даже если они раньше были активными и подвижными.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ходьба

Почему замедление походки может быть первым сигналом старения

Такая перемена не всегда связана только с возрастом. Часто за ней стоит снижение мышечной массы, ухудшение выносливости и координации движений. Всё это может развиваться незаметно, но со временем влияет на общее состояние и уровень самостоятельности.

Образ жизни важнее генов

Абисанда подчёркивает: генетика определяет лишь 20-30% продолжительности жизни. Остальное — в наших руках. Регулярные тренировки, правильное питание, отказ от вредных привычек и устойчивость к стрессу способны реально продлить активные годы.

Риски извне

Иногда даже при правильном образе жизни человек сталкивается с внешними угрозами. Один из главных факторов риска — загрязнение воздуха. Оно ускоряет процессы старения, повышает риск сердечно-сосудистых болезней и негативно влияет на работу мозга.

Что советует нутрициолог

Нутрициолог Кристина Уваровская добавляет: питание — это ключ к долголетию. Она рекомендует ограничить соль и сахар, полностью исключить алкоголь и сделать рацион разнообразным, с акцентом на овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

