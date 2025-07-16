Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Футбол, баскетбол и волейбол заменят кардиотеки и силовые
Фармакологи выяснили, как сочетание спиртного и энергетиков влияет на мужчин и женщин
В Общественной палате назвали геноцидом инициативу с реестром холостяков
За доброе дело — до 20 лет: стрельба по дрону может обернуться тюрьмой
Диетолог Дарья Русакова: холодный кофе может быть опасен в жару
Взрослые начали умирать чаще: в России взрыв заболеваемости менингитом
Спрос упал, тарифы выросли: металлурги ДНР и ЛНР просят о помощи
Редкая монета Кеннеди была найдена на автозаправке: находка на миллионы
Как правильно ухаживать за наращёнными волосами: рекомендации профессионалов

Медленная походка может сказать о вас больше, чем паспорт

Гериатр Педро Абисанда назвал медленную походку ранним признаком старения
1:38
Здоровье

По словам врача-гериатра Педро Абисанды, именно походка может первой подсказать, что организм начал стареть. У людей старше 50 лет снижение скорости ходьбы нередко становится ранним функциональным симптомом возрастных изменений — даже если они раньше были активными и подвижными.

Ходьба
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ходьба

Почему замедление походки может быть первым сигналом старения

Такая перемена не всегда связана только с возрастом. Часто за ней стоит снижение мышечной массы, ухудшение выносливости и координации движений. Всё это может развиваться незаметно, но со временем влияет на общее состояние и уровень самостоятельности.

Образ жизни важнее генов

Абисанда подчёркивает: генетика определяет лишь 20-30% продолжительности жизни. Остальное — в наших руках. Регулярные тренировки, правильное питание, отказ от вредных привычек и устойчивость к стрессу способны реально продлить активные годы.

Риски извне

Иногда даже при правильном образе жизни человек сталкивается с внешними угрозами. Один из главных факторов риска — загрязнение воздуха. Оно ускоряет процессы старения, повышает риск сердечно-сосудистых болезней и негативно влияет на работу мозга.

Что советует нутрициолог

Нутрициолог Кристина Уваровская добавляет: питание — это ключ к долголетию. Она рекомендует ограничить соль и сахар, полностью исключить алкоголь и сделать рацион разнообразным, с акцентом на овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Уточнения

Долголетие - социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка
Наука и техника
Специалисты Dassault Systèmes создают 3D-копию Александрийского маяка Аудио 
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены
Домашние животные
Существуют ли дикие коровы: биологи объяснили, почему они исчезли и кем заменены Аудио 
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий
Мир. Новости мира
WP сообщил о планах Трампа ударить по Москве — ответ Кремля жёсткий Аудио 
Популярное
Арктическая ловушка: печень белого медведя может стать последним ужином для человека

Белые медведи могут быть смертельно опасны для человека из-за содержания витамина А в их печени. Ппочему это так опасно и как выжить в суровых условиях Арктики?

Печень белого медведя смертельно опасна для человека, утверждают ученые
Учёные связали оседание литосферы в США с плитой Фараллон
На наших глазах рушится фундамент Америки: древняя плита пробудилась спустя миллионы лет
Они не дают молока и не знают, что такое хлев: как живут полудикие коровы и почему их боятся фермеры
Встреча с этим существом может стать смертельной: яд, в 100 раз сильнее яда кобры
Баку молчит об убитых гражданах на Украине. Но в соцсетях обсуждают версии Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев
Названы породы собак, которые живут меньше всех — цифры пугают
Удар в сердце Америки: Путин дал добро на месть
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Как спасти кота или собаку от жары: что должен знать каждый хозяин
Последние материалы
Спрос упал, тарифы выросли: металлурги ДНР и ЛНР просят о помощи
Редкая монета Кеннеди была найдена на автозаправке: находка на миллионы
Как правильно ухаживать за наращёнными волосами: рекомендации профессионалов
Рецепт джема из яблок с добавлением апельсина
В июле садоводам советуют рассыпать приманки против слизней под хостами
Захарова уколола Каллас за сомнения в плане Трампа по Украине
Что учесть в Дубае: культурные правила, которые помогут избежать конфузов
Гериатр Педро Абисанда назвал медленную походку ранним признаком старения
Кондиционер и двигатель: когда безопасно включать охлаждение в машине
Инструктор Фредерик Монтанье назвал страх главной причиной нападения медведя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.