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Загрязнение воздуха теперь связано с преждевременными родами — и это официально

PLOS: загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами
1:51
Здоровье

Свежий воздух — основа здоровья, но в некоторых регионах он превращается в фактор риска уже на этапе беременности. Новое исследование, опубликованное в PLOS Global Public Health, показало: загрязнённый воздух в Индии влияет на здоровье новорождённых и увеличивает число преждевременных родов.

Мехико
Фото: flickr.com by Alejandro Islas Photograph AC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мехико

Загрязнение воздуха в Индии связано с преждевременными родами

Анализируя спутниковые данные и демографические опросы, исследователи обнаружили устойчивую связь между высокими уровнями частиц PM2.5 и неблагоприятными исходами беременности. Особенно это касается преждевременных родов и низкого веса новорождённых.

Цифры, которые тревожат

Около 10 % младенцев в Индии появляются на свет раньше срока. До 20 % — с недостаточной массой тела. В северных регионах ситуация ещё серьёзнее: в Химачал-Прадеше преждевременно рождается 39 % детей, в Уттаракханде — 27 %. Наибольший уровень низкой массы тела при рождении зафиксирован в Пенджабе, Дели и Дадре.

Что оказалось главным фактором

Авторы исследования учли и другие условия — погоду, температуру, осадки. Но самым весомым фактором риска оказался именно загрязнённый воздух. Его влияние на репродуктивное здоровье оказалось сильнее любых других переменных.

Что нужно делать

Учёные подчёркивают: необходимо срочно принимать меры. Особенно важно поддержать уязвимые сообщества с высокой плотностью населения и ограниченным доступом к медицинской помощи. Экологические реформы и санитарные инициативы могут значительно снизить риски для матерей и младенцев.

Уточнения

Бере́менность - физиологическое состояние животных, характерное для самок живородящих млекопитающих.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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