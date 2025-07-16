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Одеяло на место — и микробы ликуют: привычка, от которой стоит отказаться

Сомнолог Сабах Шах: летом не стоит сразу заправлять постель
1:16
Здоровье

С детства нас приучали: проснулся — заправь кровать. Но летом эта полезная, казалось бы, привычка может обернуться проблемой. Сомнолог Сабах Шах советует изменить утренний ритуал в жаркое время года — и вот почему.

Сон
Фото: freepik.com by krakenimages.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Почему летом не стоит сразу заправлять постель

Во сне тело активно потеет, на простынях остаются влага и частицы кожи. Если сразу же накрыть постель одеялом, создаётся тёплая и влажная среда. Это идеальные условия для размножения микробов, грибков и аллергенов. Особенно опасно это в жару, когда вентиляция в спальне и так может быть затруднена.

Что делать вместо

Врач рекомендует по утрам проветривать комнату и оставлять постель открытой хотя бы на 30-60 минут. Свежий воздух и солнечный свет помогают ткани "просохнуть" и снижают риск накопления бактерий.

Материалы тоже важны

В летний сезон предпочтение стоит отдавать постельному белью из хлопка или льна. Натуральные ткани "дышат", лучше впитывают влагу и не перегреваются. А стирать постельные принадлежности следует минимум раз в неделю — особенно в тёплое время года.

Уточнения

Сомноло́гия - раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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