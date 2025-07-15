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Три недели особого питания — и мозг начинает работать по-другому

The Journal of Clinical Endocrinology: кетопитание усиливает кровоток в мозге
1:47
Здоровье

Обычно о кетодиете говорят в контексте похудения или контроля уровня сахара. Но новое исследование нидерландских учёных показывает: кетопитание может напрямую улучшать работу мозга — благодаря росту уровня особого белка, защищающего нейроны.

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Кетопитание помогает мозгу: что показало новое исследование

В эксперименте участвовали 11 взрослых с избыточным весом. В течение шести недель они чередовали обычный рацион с кетопитанием — низкоуглеводной диетой с высоким содержанием жиров. После каждой фазы исследователи замеряли изменения в работе мозга и метаболизме.

Что такое кетодиета

Кетодиета исключает сахар, хлеб и другие быстрые углеводы. Вместо них — рыба, яйца, овощи, масла. Организм при этом перестаёт использовать глюкозу и переходит на кетоновые тела — соединения, которые вырабатываются из жиров и дают энергию без скачков сахара.

Какие результаты получили

Спустя три недели на кетопитании приток крови к мозгу увеличился в среднем на 22%. Но главное — вырос уровень BDNF (нейротрофического фактора мозга) почти на 47%. Этот белок критически важен для формирования нейронных связей, памяти и способности к обучению. Чем глубже был кетоз, тем ярче выражались улучшения.

Для кого это особенно полезно

Учёные считают, что такой эффект кетодиеты может быть полезен не только при уже существующих нарушениях когнитивной функции (например, деменции), но и в профилактических целях — чтобы сохранить ясность мышления и память с возрастом.

Уточнения

Кетогенная диета низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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