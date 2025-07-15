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Пищеварение зависит не только от еды: что вы упускаете каждый день

Врач Мясников: эмоции и обстановка влияют на усвоение пищи
1:18
Здоровье

Мы привыкли думать, что главное в еде — это ингредиенты и калории. Но врач и телеведущий Александр Мясников напоминает: не менее важно, в какой обстановке проходит приём пищи. Наш организм реагирует не только на еду, но и на эмоции.

Буррито
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Буррито

Почему важно не только что вы едите, но и как

Если есть в раздражённом состоянии, во время ссор, на ходу или за работой, пища переваривается хуже. Мясников подчёркивает: пищеварение запускается не только желудком, но и мозгом. При нервном напряжении процесс тормозится, ферментов вырабатывается меньше, а пользы от еды — тоже меньше.

С кем и где — имеет значение

Идеальный вариант — приём пищи в спокойной, приятной обстановке. С любимыми людьми, без экрана ноутбука и срочных задач. Даже красивая сервировка и аккуратная посуда играют роль: они дают сигнал телу, что сейчас — время для отдыха и заботы.

Питание как ритуал

Когда мы едим осознанно и не торопимся, улучшается не только пищеварение, но и настроение. Это не про роскошь — а про базовую заботу о себе. Еда — это больше, чем калории. Это ещё и способ восстановить баланс.

Уточнения

Пищеваре́ние - химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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