Кофе без сахара, жизнь без драмы — побочные эффекты удивляют

Отказ от сахара — это не просто модный тренд. Кардиолог Хуан Абельян объясняет, как именно трансформируется организм в течение трёх месяцев после исключения сахара и ультраобработанных продуктов.
Всё начинается почти сразу — и с каждым днём становится заметнее.
День 1-2: Первые перемены
Уже через сутки может слегка снизиться артериальное давление. На второй день стабилизируется уровень глюкозы в крови, особенно у тех, кто раньше налегал на сладости. Организм начинает перестраиваться на новый режим.
Неделя 1: Пищеварение приходит в норму
Исчезает вздутие, проходит тяжесть, а кишечник работает спокойнее и ровнее. Это происходит потому, что организм избавляется от сахара и лишних пищевых добавок, нормализуя микрофлору.
День 7: Снижается воспаление
Примерно через неделю падает уровень общего воспаления в организме. Это особенно важно для тех, кто страдает от хронических заболеваний или нарушений обмена веществ.
День 21: Улучшается холестерин
К концу третьей недели наблюдаются позитивные изменения в липидном профиле. Падает "плохой" холестерин, а "хороший" — наоборот, начинает расти.
Неделя 6: Настроение и внимание
Становится легче концентрироваться, настроение выравнивается, исчезают резкие перепады. Это связано со стабильным уровнем сахара в крови и снижением зависимости от быстрых углеводов.
День 90: Общая стабилизация
Спустя три месяца врачи фиксируют улучшения почти по всем важным показателям: от работы печени и сосудов до уровня глюкозы и общего самочувствия. Тело начинает функционировать гармонично — без лишнего сахара и перегрузки.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
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