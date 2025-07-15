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Кофе без сахара, жизнь без драмы — побочные эффекты удивляют

Vanitatis: за 90 дней без сахара улучшается работа сердца и сосудов
1:58
Здоровье

Отказ от сахара — это не просто модный тренд. Кардиолог Хуан Абельян объясняет, как именно трансформируется организм в течение трёх месяцев после исключения сахара и ультраобработанных продуктов.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Что происходит с телом, если полностью отказаться от сахара

Всё начинается почти сразу — и с каждым днём становится заметнее.

День 1-2: Первые перемены

Уже через сутки может слегка снизиться артериальное давление. На второй день стабилизируется уровень глюкозы в крови, особенно у тех, кто раньше налегал на сладости. Организм начинает перестраиваться на новый режим.

Неделя 1: Пищеварение приходит в норму

Исчезает вздутие, проходит тяжесть, а кишечник работает спокойнее и ровнее. Это происходит потому, что организм избавляется от сахара и лишних пищевых добавок, нормализуя микрофлору.

День 7: Снижается воспаление

Примерно через неделю падает уровень общего воспаления в организме. Это особенно важно для тех, кто страдает от хронических заболеваний или нарушений обмена веществ.

День 21: Улучшается холестерин

К концу третьей недели наблюдаются позитивные изменения в липидном профиле. Падает "плохой" холестерин, а "хороший" — наоборот, начинает расти.

Неделя 6: Настроение и внимание

Становится легче концентрироваться, настроение выравнивается, исчезают резкие перепады. Это связано со стабильным уровнем сахара в крови и снижением зависимости от быстрых углеводов.

День 90: Общая стабилизация

Спустя три месяца врачи фиксируют улучшения почти по всем важным показателям: от работы печени и сосудов до уровня глюкозы и общего самочувствия. Тело начинает функционировать гармонично — без лишнего сахара и перегрузки.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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