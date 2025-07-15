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Печень терпит до последнего — но эти ошибки делают её уязвимой

Профессор Камдар назвала 5 привычек, разрушающих печень
1:50
Здоровье


Мы редко задумываемся о здоровье печени, пока не появляется серьёзная проблема. Профессор Дипти Камдар из Великобритании предупреждает: есть повседневные привычки, которые разрушают этот жизненно важный орган незаметно — без боли и видимых симптомов.

Витамин Д
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Витамин Д

5 привычек, которые медленно убивают вашу печень

И вот пять из них.

1. Алкоголь даже "по чуть-чуть"

Регулярный бокал вина за ужином может казаться безобидным, но именно этанол — один из главных врагов печени. Даже умеренное потребление со временем приводит к ожирению печени, воспалению и риску цирроза.

2. Сладкое и обработанная еда

Избыток сахара, фруктозы и трансжиров перегружает печень, провоцируя накопление жира в клетках. Особенно это опасно при малоподвижном образе жизни — развивается неалкогольная жировая болезнь печени, даже у стройных людей.

3. Курение — удар по кровотоку

Табак нарушает кровоснабжение печени и замедляет её восстановление. Это делает орган более уязвимым к другим факторам — например, к еде, алкоголю или лекарствам.

4. Лекарства и добавки без контроля

Обезболивающие, антибиотики, витамины, БАД — всё это обрабатывается печенью. Самолечение, превышение дозировок и неуместные комбинации могут вызвать серьёзные проблемы — вплоть до печёночной недостаточности.

5. Отказ от визитов к врачу

Игнорирование симптомов вроде тошноты, слабости, боли в правом боку может привести к поздней диагностике серьёзных заболеваний. Профессор советует: лучше перестраховаться и вовремя проверить печень, чем потом бороться с последствиями.

Уточнения

Пе́чень - жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных, в том числе и человека, находящаяся в брюшной полости (полости живота) под диафрагмой и выполняющая большое количество различных физиологических функций.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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