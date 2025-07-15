Этот простой приём с водой меняет всё: кофе больше не вредит

Терапевт Запланова: вода снижает побочные эффекты кофе

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие любят начинать утро с чашки кофе, но не все знают, что пара глотков воды рядом — не просто вежливый ритуал, а способ сделать этот напиток мягче для организма. Терапевт Ксения Запланова объясняет: вода помогает уменьшить побочные эффекты кофеина и делает процесс бодрствования более комфортным.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коричневый маникюр

Почему кофе лучше запивать водой

Кофеин способен вызывать скачки давления, особенно у людей с гипертонией. Запивая кофе водой, мы немного снижаем концентрацию действующего вещества и тем самым уменьшаем риск неприятных последствий — головной боли, сердцебиения, слабости.

Кислотность и желудок

Если пить кофе натощак, это может привести к повышенной кислотности и даже изжоге. Стакан воды помогает сгладить агрессивное действие напитка, защищая желудок и снижая нагрузку на пищеварение.

Защита эмали и гидратация

Вода снижает влияние кофе на зубную эмаль — она не даёт пигменту въедаться и помогает сохранить улыбку светлой. А ещё вода предотвращает обезвоживание, ведь кофе, несмотря на бодрящий эффект, остаётся мочегонным средством. Таким образом, простая привычка пить воду рядом с кофе поддерживает водный баланс и помогает организму легче воспринимать любимый напиток.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

