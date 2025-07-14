Один напиток с ментолом — и мозг работает, как после перезагрузки

Казалось бы, мятный чай — просто ароматный способ расслабиться. Но британские учёные доказали, что он может гораздо больше. В исследовании, опубликованном в Nutritional Neuroscience, выяснилось: всего одна чашка мятного настоя способна заметно улучшить память, концентрацию и внимание.
В эксперименте приняли участие 25 человек. Каждый из них выпил по 200 мл мятного чая, а спустя 20 минут прошёл серию когнитивных тестов. Результаты оказались неожиданно высокими: участники лучше запоминали слова и изображения, быстрее реагировали и точнее выполняли задания.
Что происходит в мозге
После приёма напитка у всех испытуемых зафиксировали усиленный приток крови к префронтальной коре мозга — зоне, отвечающей за контроль, мышление и принятие решений. Но даже без этого улучшения кровообращения чай демонстрировал положительный эффект.
В чём секрет
Скорее всего, дело в ментоле — активном веществе, которое содержится в мяте. Учёные считают, что именно он влияет на нейрохимические процессы, поддерживая работу мозга и усиливая умственные способности.
Чай — напиток из специально обработанных и заваренных листьев одноимённого растения.
Машина может ехать без расхода топлива — и делает это чаще, чем вы думаете. Режим принудительного холостого хода активируется сам и экономит бензин без вашего участия.