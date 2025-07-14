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Квас выглядит безобидно, но за рулём он может сыграть злую шутку

Медик предостерёг автомобилистов от употребления кваса перед дорогой
1:26
Здоровье

Квас — привычный летний напиток, который многие считают полностью безалкогольным. Но из-за естественного процесса брожения в нём всё же содержится небольшое количество этилового спирта — от 0,5 до 1,5%. Именно поэтому врачи не советуют пить его перед поездкой за рулём.

Квас
Фото: Design by Freepick by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квас

Можно ли пить квас за рулём

Эндокринолог Олег Сикорский поясняет: чтобы почувствовать опьянение, потребуется выпить два-три литра кваса за час. Но и меньшие объёмы могут сыграть злую шутку — при проверке алкотестером показатели могут оказаться выше нуля. А значит, есть риск столкнуться с неприятностями на дороге и даже с наказанием.

Вред или польза

В целом, организм быстро перерабатывает небольшие дозы алкоголя из кваса, не накапливая токсины. Поэтому вред для здоровья минимален. Более того, если квас приготовлен правильно, он может быть полезен: содержит витамины группы B, кальций, магний, фосфор и другие нужные элементы. И при этом он низкокалориен, так как в нём мало сахара.

Что делать водителям

Если вы планируете садиться за руль, лучше воздержаться от употребления кваса хотя бы за пару часов до поездки. Это простое правило поможет избежать неприятных ситуаций, даже если вы чувствуете себя трезво.

Уточнения

Квас - традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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