Летний напиток может обернуться проблемой — если стакан не тот

Технолог Марина Губанова предостерегла от пластиковых стаканов в жару

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом хочется прохладного напитка на ходу, и пластиковые стаканы кажутся самым удобным вариантом. Но мало кто задумывается, насколько они безопасны, особенно в жару. Технолог Марина Губанова напоминает: не вся пластиковая посуда одинаково безвредна.

Фото: unsplash.com by Росс Варретт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кофейня

Почему пластиковые стаканы не подходят для лета

Безопасная тара всегда имеет специальную маркировку — на ней есть символ бокала с вилкой, указание типа пластика и рекомендации по температуре напитков. Если такой информации нет, лучше не рисковать. Особенно опасно оставлять такие стаканы под солнцем: при нагревании пластик может начать выделять в напиток нежелательные вещества.

Что выбрать вместо обычного пластика

По словам Губановой, наиболее надёжным вариантом являются стаканы из полипропилена — их маркируют буквами PP. Также можно использовать ёмкости, на которых прямо указано, что они подходят для горячих напитков. Но самым безопасным решением станут многоразовые бутылки или кружки из стекла, металла или керамики.

Важное напоминание на лето

Одноразовая посуда из пластика рассчитана на очень короткое использование. В условиях жары она быстро теряет свою прочность и может стать источником вредных соединений. Поэтому — чем меньше пластика, тем лучше.

Уточнения

Пластма́сса - это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



