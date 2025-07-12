Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции

Орех, который перегрыз давление: как обычная закуска переписала правила игры с гипертонией

Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
3:01
Здоровье

Высокое артериальное давление — это один из самых коварных врагов сердца. Оно может годами разрушать сосуды молча, но последствия наносят мощный удар: инфаркт, инсульт, хронические болезни. Хорошая новость — природа подготовила для нас союзников, и один из них буквально помещается в ладони.

арахис
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
арахис

По мнению специалистов, один конкретный сухой плод способен не только снижать давление, но и укреплять сердце. Это вовсе не экзотика и не редкость — речь об обычном, но недооценённом арахисе.

Что делает арахис таким особенным

Арахис давно прозвали «диетическим открытием» и «сердечным союзником». И не зря. Всего 30 граммов (это примерно небольшая горсть) сырого, несолёного арахиса содержат:

  • около 300 мг калия
  • 13 г полезных жиров, в основном мононенасыщенных
  • 3 г клетчатки
  • и целый арсенал антиоксидантов

Этот коктейль нутриентов идеально подходит для борьбы с гипертонией. И всё это — в хрустящем, аппетитном виде.

Калий: природный регулятор давления

Ключевой элемент арахиса — калий, натуральный антагонист соли. Он:

  • уравновешивает избыток натрия
  • помогает почкам выводить лишнюю соль
  • расслабляет сосуды, улучшая кровоток

Результат — давление постепенно снижается, а организм работает без перегрузок. Главное — употреблять арахис в умеренном количестве и без соли. Тогда пользы будет больше, чем закусочного удовольствия.

Жиры, которые не вредят, а защищают

Мононенасыщенные жиры из арахиса:

  • уменьшают уровень "плохого" ЛПНП холестерина
  • поддерживают уровень "хорошего" ЛПВП холестерина
  • способствуют эластичности сосудов
  • снижают воспаление, уменьшая риск микроповреждений и скачков давления

Антиоксиданты — дополнительная броня для сосудов

Арахис также содержит мощные антиоксиданты:

  • гамма-токоферол (форма витамина E)
  • лютеин
  • полифенолы

Эти вещества защищают сосуды от окислительного стресса, замедляют процессы старения и способствуют снижению воспаления. Некоторые исследования связывают регулярное потребление арахиса с улучшением сосудистой функции и снижением биомаркеров воспаления.

Как вкусно и просто ввести арахис в рацион

  • Есть в сыром виде без соли между приёмами пищи
  • Добавлять в салаты, к овощам, рыбе или курице
  • Класть в йогурт или кашу для текстуры и пользы
  • Делать пюре или соус на его основе
  • Использовать как основу для домашнего снек-микса

Арахис — не просто вкусный перекус. Это мощное и простое средство для поддержки сердечно-сосудистой системы и снижения давления. Главное — помнить о мере и избегать солёных версий.

Уточнения

Ара́хис культу́рный — растение

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Домашние животные
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы Аудио 
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду
Еда и рецепты
Рецепт самой вкусной овсянки, которую съедят за секунду Аудио 
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA
Наука и техника
Удаление Луны от Земли на 3,8 см в год подтвердили в NASA Аудио 
Популярное
Мышь на подушке — это не любовь: почему коты приносят домой добычу

Почему коты приносят домой мёртвых мышей или игрушки? Это вовсе не знак любви. За этим кроется древний инстинкт, и его логика вас точно удивит.

Поведение домашних кошек при охоте связано с инстинктами
Как понять, что кошка умирает: ключевые физиологические симптомы
Пять последних просьб кошки: как понять, что конец близок
Пока мы спали, на Марсе выросло нечто: от этого события даже у учёных мороз по коже
Он весил, как слон: кабан-монстр, которого не утащила даже машина
Оптина пустынь: удивительные факты о святых старцах, о которых вы не знали Сергей Лебедев Рекламный фейерверк Трампа: как конфликты становятся частью шоу Юрий Бочаров Преимущества для России от признания Талибана: нюансы и возможности Любовь Степушова
Этот нейтральный ответ может спасти вас от штрафа: водителям стоит его запомнить
Что означает постукивание по шлему: язык байкеров на дороге
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Всё пошло не так после удара: Луна уходит от Земли, и никакая сила не способна её удержать
Последние материалы
Садоводы считают июль оптимальным временем для щадящей обрезки кустарников
Зоологи зафиксировали первую за 5000 лет пятнистую гиену на юго-востоке Египта
Компания Colossal вложила 235 млн долларов в воскрешение тасманского тигра
Забудь про загар: этот страх рушит идеальные каникулы до посадки в самолёт
Отказ передать карту памяти инспектору может повлечь юридические последствия
Кардиологи назвали арахис продуктом, полезным для контроля давления
Как легко удивить гостей: куриные рулетики, которые готовятся быстро и просто
Что купить для уютной спальни за 5000 рублей — советы дизайнера интерьера
Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
Как работают таблетки для похудения: от жиросжигания до гормональной регуляции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.