Печень была на грани — пока в тарелке не появились эти пять растительных супергероев

Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень

4:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Печень — самый крупный внутренний орган, расположенный в верхнем правом сегменте брюшной полости, чуть ниже диафрагмы. Она выполняет жизненно важную функцию фильтра: очищает кровь, перерабатывает питательные вещества, токсины и продукты обмена веществ. Печень участвует в метаболизме, пищеварении и иммунной защите организма.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Печень

С течением времени, особенно при регулярном употреблении алкоголя, переедании и малоподвижном образе жизни, печень начинает испытывать перегрузки. Это может привести к её повреждению, иногда необратимому. Несмотря на способность к самовосстановлению, существуют продукты, которые помогают сохранить печень здоровой. В этом списке — пять овощей, способных поддержать работу печени и помочь ей очищаться.

Листовая зелень

Листовые зелёные овощи — верные помощники в процессе детоксикации. Они богаты хлорофиллом, который помогает очищать кровь от загрязнений, включая токсины из воздуха и пищевых продуктов. Такие овощи содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, при этом они низкокалорийны и способствуют контролю веса. Это особенно важно для профилактики жировой болезни печени.

К самым полезным видам относятся:

шпинат

капуста кейл

листовая капуста

Регулярное употребление зелени помогает снизить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения — факторов, напрямую влияющих на здоровье печени.

Крестоцветные овощи

Овощи семейства крестоцветных не уступают зелени по своей пользе. Они активизируют ферменты, которые участвуют в нейтрализации канцерогенов и токсичных соединений. Всё благодаря высокому содержанию глутатиона — одного из самых мощных природных антиоксидантов.

Кроме того, крестоцветные богаты соединениями серы, витаминами, клетчаткой и минералами. Особенно важны:

брокколи

цветная капуста

белокочанная капуста

бок-чой

Брокколи и цветная капуста также содержат холин — вещество, которое снижает накопление жира в печени и регулирует работу генов, ответственных за очищение организма.

Чеснок

Этот ароматный овощ активно используется не только на кухне, но и в диетах для поддержки здоровья печени. Чеснок богат соединениями серы, которые запускают ферментативную активность печени. Это особенно важно для так называемого "сульфатного пути" — одного из ключевых механизмов вывода токсинов.

Считается, что сырой чеснок наиболее эффективен, но даже термически обработанный он сохраняет большую часть полезных свойств. Добавляйте чеснок в тушёные овощи, пасту, супы или блюда с лапшой.

Морковь

Морковь — не только источник бета-каротина, но и помощник печени. Этот овощ способствует выработке витамина А и активизирует ферменты, участвующие в очистке организма. Морковный сок и смузи помогают ускорить детоксикацию, улучшают отток желчи и укрепляют клетки печени.

Свёкла

Свёкла ценится за высокое содержание беталаинов — природных пигментов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти соединения способствуют детоксикации печени, особенно при воздействии ксенобиотиков — токсинов из внешней среды.

Свекольный сок усиливает выработку детокс-ферментов. Свёклу можно есть варёной, в салатах, в смузи и даже в супах.

Важные советы

Кроме включения в рацион полезных овощей, важно помнить о других факторах, поддерживающих здоровье печени:

исключить или существенно ограничить алкоголь

избегать продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли

отдавать предпочтение цельным и натуральным продуктам

не забывать о регулярной физической активности (рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю)

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных.

