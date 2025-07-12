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Печень была на грани — пока в тарелке не появились эти пять растительных супергероев

Диетолог назвал овощи, которые очищают и восстанавливают печень
4:11
Здоровье

Печень — самый крупный внутренний орган, расположенный в верхнем правом сегменте брюшной полости, чуть ниже диафрагмы. Она выполняет жизненно важную функцию фильтра: очищает кровь, перерабатывает питательные вещества, токсины и продукты обмена веществ. Печень участвует в метаболизме, пищеварении и иммунной защите организма.

Печень
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Печень

С течением времени, особенно при регулярном употреблении алкоголя, переедании и малоподвижном образе жизни, печень начинает испытывать перегрузки. Это может привести к её повреждению, иногда необратимому. Несмотря на способность к самовосстановлению, существуют продукты, которые помогают сохранить печень здоровой. В этом списке — пять овощей, способных поддержать работу печени и помочь ей очищаться.

Листовая зелень

Листовые зелёные овощи — верные помощники в процессе детоксикации. Они богаты хлорофиллом, который помогает очищать кровь от загрязнений, включая токсины из воздуха и пищевых продуктов. Такие овощи содержат множество витаминов, минералов и клетчатки, при этом они низкокалорийны и способствуют контролю веса. Это особенно важно для профилактики жировой болезни печени.

К самым полезным видам относятся:

  • шпинат
  • капуста кейл
  • листовая капуста

Регулярное употребление зелени помогает снизить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения — факторов, напрямую влияющих на здоровье печени.

Крестоцветные овощи

Овощи семейства крестоцветных не уступают зелени по своей пользе. Они активизируют ферменты, которые участвуют в нейтрализации канцерогенов и токсичных соединений. Всё благодаря высокому содержанию глутатиона — одного из самых мощных природных антиоксидантов.

Кроме того, крестоцветные богаты соединениями серы, витаминами, клетчаткой и минералами. Особенно важны:

  • брокколи
  • цветная капуста
  • белокочанная капуста
  • бок-чой

Брокколи и цветная капуста также содержат холин — вещество, которое снижает накопление жира в печени и регулирует работу генов, ответственных за очищение организма.

Чеснок

Этот ароматный овощ активно используется не только на кухне, но и в диетах для поддержки здоровья печени. Чеснок богат соединениями серы, которые запускают ферментативную активность печени. Это особенно важно для так называемого "сульфатного пути" — одного из ключевых механизмов вывода токсинов.

Считается, что сырой чеснок наиболее эффективен, но даже термически обработанный он сохраняет большую часть полезных свойств. Добавляйте чеснок в тушёные овощи, пасту, супы или блюда с лапшой.

Морковь

Морковь — не только источник бета-каротина, но и помощник печени. Этот овощ способствует выработке витамина А и активизирует ферменты, участвующие в очистке организма. Морковный сок и смузи помогают ускорить детоксикацию, улучшают отток желчи и укрепляют клетки печени.

Свёкла

Свёкла ценится за высокое содержание беталаинов — природных пигментов, обладающих противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Эти соединения способствуют детоксикации печени, особенно при воздействии ксенобиотиков — токсинов из внешней среды.

Свекольный сок усиливает выработку детокс-ферментов. Свёклу можно есть варёной, в салатах, в смузи и даже в супах.

Важные советы

Кроме включения в рацион полезных овощей, важно помнить о других факторах, поддерживающих здоровье печени:

  • исключить или существенно ограничить алкоголь
  • избегать продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров и соли
  • отдавать предпочтение цельным и натуральным продуктам
  • не забывать о регулярной физической активности (рекомендуется не менее 150 минут умеренной нагрузки в неделю)

Уточнения

Пе́чень — жизненно важная железа смешанной секреции позвоночных животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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