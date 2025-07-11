Кажется, вы просто не знали: еда, из-за которой вы не высыпаетесь даже в выходные

Врачи связывают вечернее питание с нарушениями сна у взрослых

3:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иногда даже после утомительного дня и уютной постели сон всё никак не приходит. Причины могут быть разными, но одна из самых недооценённых — это еда. То, что вы едите вечером, может незаметно влиять на качество сна. Некоторые продукты вызывают тяжесть, мешают расслабиться или возбуждают нервную систему. В итоге человек просыпается не отдохнувшим, а разбитым.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Ниже — шесть видов продуктов, от которых лучше отказаться хотя бы за пару часов до сна.

Острые блюда

Перчёная еда, маринованные закуски, острые соусы — всё это может вызывать изжогу, особенно если ложиться спать вскоре после еды. Кроме того, острое повышает температуру тела, а значит, телу будет сложнее перейти в фазу расслабления.

Жирное и жареное

Блюда с избытком жира — жареная картошка, котлеты, курица в кляре — долго перевариваются и нагружают пищеварительную систему. Вместо того чтобы отдыхать, организм продолжает активно работать, что затрудняет засыпание и снижает качество сна.

Шоколад

Шоколад содержит кофеин и теобромин — вещества, стимулирующие мозг. Даже небольшое количество может подстегнуть бодрствование, особенно у людей, чувствительных к этим соединениям. Молочный шоколад также богат сахаром, что создаёт дополнительные скачки энергии и последующую усталость.

Кофе и чай (в том числе зелёный)

Кофеин может сохраняться в организме до восьми часов. Поэтому даже чашка зелёного чая вечером может стать причиной трудностей с засыпанием. Некоторые травяные чаи тоже содержат небольшое количество кофеина, и на это стоит обращать внимание.

Сладости

Вечерние десерты с высоким содержанием сахара — печенье, торты, конфеты — вызывают быстрый подъём глюкозы в крови, а затем столь же резкое её снижение. Такие перепады могут мешать телу расслабиться, провоцировать ночные пробуждения и беспокойство.

Алкоголь

Алкоголь действительно вызывает сонливость в первые часы после приёма, но позже мешает организму войти в глубокую фазу сна. Это приводит к частым пробуждениям, поверхностному сну и чувству усталости по утру. Даже один бокал может повлиять на качество отдыха.

Бобовые

Фасоль, нут, чечевица — продукты полезные, но не для позднего ужина. Они могут вызывать вздутие и газообразование, особенно у людей с чувствительным пищеварением. Это создаёт дискомфорт в животе и мешает телу полноценно расслабиться ночью.

Что стоит есть перед сном

Лёгкий ужин — лучший выбор. Подойдут нежирные белки (например, варёные яйца, куриная грудка или творог), овощи, немного цельнозерновых. Лучше избегать насыщенных специй и большого количества сахара. И, конечно, важно заканчивать приём пищи хотя бы за 2-3 часа до сна.

Уточнения

Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования, характеризующееся пониженной реакцией на окружающий мир.

