7 необычных запахов тела, которые могут предупредить о серьёзных заболеваниях

Запахи тела, говорящие о проблемах со здоровьем: 7 тревожных признаков

3:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Запах тела человека — это не только личная гигиена, но и важный индикатор состояния здоровья. Изменение запаха может свидетельствовать о развитии заболеваний, и в некоторых случаях требует немедленного обращения к врачу. Рассмотрим 7 запахов, которые могут указывать на серьёзные патологии.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Запах ацетона

Ацетоновый запах от тела может возникнуть, если организм начинает сжигать жировые запасы вместо углеводов. Это может случиться при голодании, чрезмерных физических нагрузках или строгих диетах. Однако если запах ацетона появляется без видимой причины, это может быть симптомом сахарного диабета. При диабете кетоны, включая ацетон, начинают выделяться через мочу и пот, что приводит к характерному запаху.

Запах аммиака

Запах аммиака изо рта или от тела может быть признаком почечной недостаточности. Этот запах возникает из-за накопления азота, который обычно выводится с мочой. Аммиачный запах также может указывать на цистит, печёночную недостаточность или наличие инфекции, вызванной бактериями Helicobacter pylori. Важно обратить внимание, если этот запах сопровождается обезвоживанием организма или приёмом диет с высоким содержанием белка.

Тело пахнет рыбой

Если ваше тело или моча начинают пахнуть рыбой, это может быть симптомом триметиламинурии — редкого генетического заболевания, при котором нарушается переработка триметиламина (вещества, образующегося при переваривании пищи). Это состояние приводит к накоплению триметиламина в организме, что вызывает характерный рыбный запах. Такой запах также может появляться у женщин с гарднереллёзом, инфекцией, вызываемой бактериями, размножающимися в влагалище.

Запах варёной капусты

Если от человека исходит запах варёной капусты, это может быть симптомом тирозинемии — заболевания, при котором не расщепляется аминокислота тирозин. Это заболевание сопровождается нарушениями в работе печени, почек и центральной нервной системы, а также разрушением костей. Это состояние требует немедленного медицинского вмешательства и диагностики.

Запах квашеного теста

Если тело издает запах, напоминающий квашение теста, это может свидетельствовать о норвежской чесоточности, вызываемой чесоточными клещами. Это заболевание обычно возникает у людей с ослабленной иммунной системой, таких как пациенты с СПИДом, туберкулёзом или лимфомой. Оно требует лечения и повышенного внимания к состоянию здоровья кожи и иммунной системы.

Запах мёда

Иногда из тела может исходить сладкий запах, напоминающий мёд, что может указывать на активность синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa). Эта бактерия является источником множества инфекций, включая менингит, отит, гнойный синусит и абсцессы. Этот запах часто сопровождает тяжёлые патологии дыхательных путей, поэтому его не следует игнорировать.

Сырный запах от тела

Если тело пахнет как сыр, это может быть признаком дефицита фермента изовалерил-СоА-дегидрогеназы, что приводит к накоплению изовалерил-СоА в организме. Этот запах часто сравнивают с неприятным запахом потных ног. Это редкое генетическое расстройство может повлиять на обмен веществ и требует медицинского контроля.

Если вы заметили изменения в запахе своего тела, это может быть первым признаком нарушения в обменных процессах или развитии заболевания. Важно не игнорировать такие сигналы организма и своевременно обратиться к врачу для диагностики и лечения.

Уточнения

За́пах - специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей.

