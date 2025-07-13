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Угроза для здоровья: 16 продуктов, которые вызывают рак, диабет и другие болезни

Что исключить из питания: 16 продуктов, которые негативно влияют на здоровье
5:34
Здоровье

Для того чтобы оставаться здоровыми, важно следить за качеством питания. Исследования учёных и специалистов в области медицины показали, что многие привычные продукты могут серьёзно повлиять на наше здоровье, приводя к ожирению, заболеваниям сердца, диабету и даже раковым заболеваниям. Вот список самых вредных продуктов, которые стоит исключить из рациона.

Друзья обедают в закусочной
Фото: unsplash.com by Дэн Голд, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Друзья обедают в закусочной

Чипсы из овощей и фруктов

  • Многие считают чипсы из овощей и фруктов более здоровыми, чем картофельные, но на самом деле это не так. Они жарятся на масле, а часто покрыты сахарным сиропом или усилителями вкуса, что делает их высококалорийными и вредными для здоровья.

Пророщенные семена из магазина

  • Хотя пророщенные семена кажутся полезными, они часто становятся источником кишечных инфекций, таких как кишечная палочка и сальмонелла. Это происходит из-за условий хранения и проращивания, в которых размножаются вредные бактерии.

Мюсли

  • Мюсли часто рекламируют как здоровую пищу, но на деле они могут быть богатыми на растительные масла и сахар, что делает их не таким уж полезным выбором. Мюсли часто содержат усилители вкуса и минимальное количество питательных веществ.

Пакетированные сливки и сухое молоко

  • Эти продукты часто не содержат молочного белка и состоят из химических добавок, таких как гидрогенизированные масла и ароматизаторы. Регулярное употребление этих сливок может привести к нарушению обмена веществ и проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Энергетики

  • Энергетические напитки содержат большое количество кофеина и сахарного сиропа, который приводит к набору веса, нарушает нормальный цикл сна и может повлиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая проблемы с артериальным давлением и сердечные заболевания.

Полуфабрикаты из мяса

  • Полуфабрикаты, такие как сосиски, колбасы, пельмени и котлеты, содержат много консервантов, усилителей вкуса, жиров и вредных добавок. Постоянное потребление таких продуктов может привести к повышению уровня холестерина, что в свою очередь увеличивает риск заболеваний сердца.

Витаминные добавки в виде желейных конфет

  • Несмотря на популярность витаминных конфет, они часто содержат много сахара, кукурузного крахмала и искусственных красителей. Эти добавки не только не полезны, но и могут стать причиной аллергий, а у детей вызывать гиперактивность.

Маргарин

  • Маргарин содержит трансжиры, которые опасны для здоровья. Трансжиры увеличивают уровень "плохого" холестерина в крови и способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Маргарин следует избегать, так как это продукт с низким содержанием полезных веществ.

Лапша быстрого приготовления

  • Лапша быстрого приготовления содержит трансжиры и усилители вкуса. Частое употребление такой пищи увеличивает риск развития заболеваний сердца, диабета, инсульта и кардиометаболического синдрома, особенно у людей, которые едят её более двух раз в неделю.

Обугленное мясо

  • Мясо, приготовленное на открытом огне и подгоревшее, содержит канцерогенные вещества. Это повышает риск развития рака, особенно рака кишечника и поджелудочной железы.

Пангасиус

  • Эта рыба выращивается в загрязнённых водоёмах и часто содержит гормоны роста и антибиотики. Пангасиус является источником тяжёлых металлов и химикатов, что делает его опасным для здоровья.

Сухие завтраки для детей

  • Сухие завтраки для детей часто содержат скрытые сахара и искусственные подсластители, которые могут вызывать гипергликемию и лишний вес. Кроме того, они могут содержать добавки, которые вредят гормональной системе.

Белый шоколад

  • Белый шоколад не содержит какао, что делает его менее полезным. В отличие от чёрного шоколада, белый не обладает антиоксидантными свойствами и не способствует улучшению работы головного мозга.

Смузи и йогурты промышленного производства

  • Готовые смузи и йогурты часто содержат большое количество сахара, ароматизаторов и консервантов. Постоянное потребление этих продуктов повышает риск развития сахарного диабета и ожирения.

Красное мясо

  • Красное мясо, особенно переработанное, связано с повышенным риском развития рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала переработанное мясо канцерогенным.

Фастфуд

  • Фастфуд — это источник трансжиров, консервантов, сахара и глутамата натрия. Постоянное употребление фастфуда может привести к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и повышенному риску диабета.

Отказ от вредных продуктов, таких как чипсы, энергетики, полуфабрикаты и фастфуд, в значительной мере улучшит ваше самочувствие и снизит риск развития серьёзных заболеваний. Вместо них стоит включить в рацион более здоровые продукты, такие как рыба, овощи, фрукты, орехи и цельные зерна, которые помогут поддерживать здоровье на высоком уровне.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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