Изжога? Эти советы и средства помогут вам избавиться от жжения за несколько минут

Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы

Изжога — это неприятное ощущение жжения, возникающее за грудиной и часто распространяющееся вверх от подложечной области. Этот симптом может появляться периодически, часто через час после еды, особенно если пища была острой или обильной. Иногда изжога возникает при наклоне или в горизонтальном положении.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина с изжогой

Если изжога беспокоит вас более трех раз в неделю, это уже может серьёзно ухудшать качество жизни. Но что вызывает изжогу, и как с ней бороться? Давайте разбираться.

Что вызывает изжогу? Причины и факторы риска

Повышенная кислотность желудка

Это одна из самых распространенных причин изжоги. Повышенная кислотность раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода, что может привести к жжению и дискомфорту.

Заболевания ЖКТ

Изжога часто сопровождает гастрит, язвенную болезнь, холецистит, дуоденит, а также гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Неправильное питание

Жирная, жареная или острая пища.

Большие порции пищи или переедание.

Цитрусовые, томаты, солености, алкоголь и газированные напитки.

Избыточный вес

Жировая ткань в области живота создаёт дополнительное давление на желудок, что может привести к забросу кислоты в пищевод.

Беременность

Изменения в гормональном фоне и давление плода на живот могут вызвать изжогу у будущих мам.

Нервно-психологические расстройства

Стресс и тревога часто становятся "спусковыми крючками" для изжоги.

Медикаменты

Некоторые лекарства, такие как аспирин, ибупрофен, или препараты для расслабления мышц, могут способствовать усилению кислотности.

Как распознать изжогу? Основные симптомы

Жжение за грудиной, которое может распространяться вверх по пищеводу.

за грудиной, которое может распространяться вверх по пищеводу. Отрыжка , особенно кислым содержимым.

, особенно кислым содержимым. Боль в животе после еды, особенно если вы съели много жирной или острой пищи.

после еды, особенно если вы съели много жирной или острой пищи. Ощущение комка в горле или трудности с проглатыванием пищи.

Что делать, если изжога атакует? Эффективные методы облегчения

Натуральные средства для облегчения изжоги

Миндаль : замочите миндаль на 12 часов и тщательно пережевывайте. Это помогает нейтрализовать кислоту в желудке.

: замочите миндаль на 12 часов и тщательно пережевывайте. Это помогает нейтрализовать кислоту в желудке. Бананы : содержат природные анти-кислоты, которые могут помочь при изжоге.

: содержат природные анти-кислоты, которые могут помочь при изжоге. Имбирь : добавьте тертый имбирь в блюда или сделайте имбирный чай, чтобы облегчить симптомы.

: добавьте тертый имбирь в блюда или сделайте имбирный чай, чтобы облегчить симптомы. Жевательная резинка : жевание помогает стимулировать выработку слюны, что снижает кислотность в пищеводе.

: жевание помогает стимулировать выработку слюны, что снижает кислотность в пищеводе. Сода : 1/2 чайной ложки на стакан воды может временно нейтрализовать кислоту, но не стоит злоупотреблять этим методом.

: 1/2 чайной ложки на стакан воды может временно нейтрализовать кислоту, но не стоит злоупотреблять этим методом. Льняное семя: чайная ложка льняного семени, заливаясь кипятком, помогает снизить уровень кислоты в желудке.

Когда изжога становится постоянной: обращение к врачу

Если изжога беспокоит вас регулярно или после каждого приема пищи, важно проконсультироваться с гастроэнтерологом. Особенно, если она сопровождается:

Сильной болью в животе.

в животе. Отрыжкой с кислым привкусом.

с кислым привкусом. Затруднениями при глотании.

Продукты, которые могут помочь при изжоге

Овощи : Отварные или запеченные — морковь, картофель, горох и чечевица.

: Отварные или запеченные — морковь, картофель, горох и чечевица. Злаки : Макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис, отрубной или кукурузный хлеб.

: Макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис, отрубной или кукурузный хлеб. Нежирные продукты : Сыры, творог, постное мясо и рыба.

: Сыры, творог, постное мясо и рыба. Фрукты : Бананы, яблоки, груши.

: Бананы, яблоки, груши. Напитки: Негазированная минералка, компоты из некислых ягод.

Что следует исключить из рациона при изжоге

Жареное, острое, жирное.

Кофе, крепкий чай и алкоголь.

Сладости, шоколад и выпечка.

Газированные напитки, томаты и цитрусовые.

Приправы и специи, особенно острые.

Диетические рекомендации при изжоге

Частые приемы пищи : питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями.

: питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями. Медленный процесс питания : тщательно пережевывайте пищу, чтобы уменьшить нагрузку на желудок.

: тщательно пережевывайте пищу, чтобы уменьшить нагрузку на желудок. Поздний ужин : последний прием пищи должен быть не позже 19:00, чтобы дать организму время на переваривание.

: последний прием пищи должен быть не позже 19:00, чтобы дать организму время на переваривание. Не ложитесь сразу после еды : лучше подождите хотя бы 40 минут, прежде чем лечь.

: лучше подождите хотя бы 40 минут, прежде чем лечь. Питье: пейте около 2 литров воды в день, равномерно распределяя это количество.

Что делать при сильной изжоге

Если изжога проявляется неожиданно и вам нужно быстрое облегчение, можно воспользоваться антацидами:

Ренни.

Гевискон.

Маалокс.

Фосфалюгель.

Однако не стоит слишком увлекаться аптечными средствами. Они могут иметь побочные эффекты, такие как запоры или расстройства пищеварения, а также вымывают кальций из организма.

Как предотвратить изжогу: простые советы

Пейте минеральную воду без газа во время еды.

во время еды. Ешьте маленькими порциями и не торопитесь.

и не торопитесь. Избегайте продуктов, вызывающих изжогу .

. Соблюдайте режим приема пищи и избегайте поздних ужинов.

и избегайте поздних ужинов. Укладывайтесь в кровать с поднятым изголовьем (на 10-15 см).

Изжога — это не просто неприятное ощущение, но и возможный сигнал о более серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом. Важно вовремя разобраться в причинах и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Берегите здоровье и следите за своим питанием!

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

