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Изжога? Эти советы и средства помогут вам избавиться от жжения за несколько минут

Как облегчить изжогу: эффективные способы и советы
Здоровье

Изжога — это неприятное ощущение жжения, возникающее за грудиной и часто распространяющееся вверх от подложечной области. Этот симптом может появляться периодически, часто через час после еды, особенно если пища была острой или обильной. Иногда изжога возникает при наклоне или в горизонтальном положении.

Мужчина с изжогой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина с изжогой

Если изжога беспокоит вас более трех раз в неделю, это уже может серьёзно ухудшать качество жизни. Но что вызывает изжогу, и как с ней бороться? Давайте разбираться.

Что вызывает изжогу? Причины и факторы риска

Повышенная кислотность желудка

  • Это одна из самых распространенных причин изжоги. Повышенная кислотность раздражает слизистую оболочку желудка и пищевода, что может привести к жжению и дискомфорту.

Заболевания ЖКТ

  • Изжога часто сопровождает гастрит, язвенную болезнь, холецистит, дуоденит, а также гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ).

Неправильное питание

  • Жирная, жареная или острая пища.
  • Большие порции пищи или переедание.
  • Цитрусовые, томаты, солености, алкоголь и газированные напитки.

Избыточный вес

  • Жировая ткань в области живота создаёт дополнительное давление на желудок, что может привести к забросу кислоты в пищевод.

Беременность

  • Изменения в гормональном фоне и давление плода на живот могут вызвать изжогу у будущих мам.

Нервно-психологические расстройства

  • Стресс и тревога часто становятся "спусковыми крючками" для изжоги.

Медикаменты

  • Некоторые лекарства, такие как аспирин, ибупрофен, или препараты для расслабления мышц, могут способствовать усилению кислотности.

Как распознать изжогу? Основные симптомы

  • Жжение за грудиной, которое может распространяться вверх по пищеводу.
  • Отрыжка, особенно кислым содержимым.
  • Боль в животе после еды, особенно если вы съели много жирной или острой пищи.
  • Ощущение комка в горле или трудности с проглатыванием пищи.

Что делать, если изжога атакует? Эффективные методы облегчения

Натуральные средства для облегчения изжоги

  • Миндаль: замочите миндаль на 12 часов и тщательно пережевывайте. Это помогает нейтрализовать кислоту в желудке.
  • Бананы: содержат природные анти-кислоты, которые могут помочь при изжоге.
  • Имбирь: добавьте тертый имбирь в блюда или сделайте имбирный чай, чтобы облегчить симптомы.
  • Жевательная резинка: жевание помогает стимулировать выработку слюны, что снижает кислотность в пищеводе.
  • Сода: 1/2 чайной ложки на стакан воды может временно нейтрализовать кислоту, но не стоит злоупотреблять этим методом.
  • Льняное семя: чайная ложка льняного семени, заливаясь кипятком, помогает снизить уровень кислоты в желудке.

Когда изжога становится постоянной: обращение к врачу

Если изжога беспокоит вас регулярно или после каждого приема пищи, важно проконсультироваться с гастроэнтерологом. Особенно, если она сопровождается:

  • Сильной болью в животе.
  • Отрыжкой с кислым привкусом.
  • Затруднениями при глотании.

Продукты, которые могут помочь при изжоге

  • Овощи: Отварные или запеченные — морковь, картофель, горох и чечевица.
  • Злаки: Макароны из твердых сортов пшеницы, коричневый рис, отрубной или кукурузный хлеб.
  • Нежирные продукты: Сыры, творог, постное мясо и рыба.
  • Фрукты: Бананы, яблоки, груши.
  • Напитки: Негазированная минералка, компоты из некислых ягод.

Что следует исключить из рациона при изжоге

  • Жареное, острое, жирное.
  • Кофе, крепкий чай и алкоголь.
  • Сладости, шоколад и выпечка.
  • Газированные напитки, томаты и цитрусовые.
  • Приправы и специи, особенно острые.

Диетические рекомендации при изжоге

  • Частые приемы пищи: питайтесь 5-6 раз в день небольшими порциями.
  • Медленный процесс питания: тщательно пережевывайте пищу, чтобы уменьшить нагрузку на желудок.
  • Поздний ужин: последний прием пищи должен быть не позже 19:00, чтобы дать организму время на переваривание.
  • Не ложитесь сразу после еды: лучше подождите хотя бы 40 минут, прежде чем лечь.
  • Питье: пейте около 2 литров воды в день, равномерно распределяя это количество.

Что делать при сильной изжоге

Если изжога проявляется неожиданно и вам нужно быстрое облегчение, можно воспользоваться антацидами:

  • Ренни.
  • Гевискон.
  • Маалокс.
  • Фосфалюгель.

Однако не стоит слишком увлекаться аптечными средствами. Они могут иметь побочные эффекты, такие как запоры или расстройства пищеварения, а также вымывают кальций из организма.

Как предотвратить изжогу: простые советы

  • Пейте минеральную воду без газа во время еды.
  • Ешьте маленькими порциями и не торопитесь.
  • Избегайте продуктов, вызывающих изжогу.
  • Соблюдайте режим приема пищи и избегайте поздних ужинов.
  • Укладывайтесь в кровать с поднятым изголовьем (на 10-15 см).

Изжога — это не просто неприятное ощущение, но и возможный сигнал о более серьезных проблемах с желудочно-кишечным трактом. Важно вовремя разобраться в причинах и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Берегите здоровье и следите за своим питанием!

Уточнения

Изжо́га - ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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